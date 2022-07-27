كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بلغ أكثر من 30 مليار ريال كما بلغ عدد المشتركين أكثر من 12 مليون مشترك.

واستعرضت المؤسسة أبرز الأرقام والإحصاءات خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة أكثر من 888 ألف منشأة، وتجاوز عدد المنشآت الجديدة في هذا الربع أكثر من 130 ألف منشأة، مع الإشارة إلى أن تسجيل المنشآت يتم بشكل استباقي دون الحاجة إلى تقديم الطلب من العميل.

جدول المنافع التأمينية

وأفادت أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” للمدة المشار إليها تجاوزت 210 ملايين ريال، كما تم صرف أكثر من 47 مليون ريال كمعاشات لفرع الأخطار المهنية.

وحول أبرز الأرقام في الخدمات والقنوات الرقمية، أوضحت تخطي الخدمات المنفذة التسعة ملايين معاملة منجزة إلكترونياً استفاد منها عملاء المؤسسة من أصحاب عمل وأفراد من خلال القنوات الرقمية المتعددة، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 500 مسجل جديد.

وعن موقع المؤسسة الإلكتروني وأبرز الخدمات المقدمة من خلاله، بيّنت المؤسسة أن عدد الزيارات للموقع بلغت أكثر من 7 ملايين زيارة، فيما تجاوز عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية 73 ألف مستخدم، حيث أتاحت الخدمة للعميل إنهاء معاملاته من خلال مقابلة الموظف المختص دون الحاجة لزيارة أيٍّ من فروع المؤسسة، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المؤسسة أكثر من 46 ألف عميل.

وأشارت إلى أن إجمالي تعاريف المعاش الصادرة لعملائها عن قنواتها الرقمية بلغ أكثر من 390 ألف تعريف معاش، كما شهد تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 400 ألف تحميل جديد، كما استقبلت المؤسسة من خلال مركز الاتصال الهاتفي للمدة المشار إليها أكثر من 286 ألف اتصال.

وتحقيقاً لجانب الالتزام والوقاية التأمينية قامت المؤسسة بأكثر من 34 ألف زيارة ومهمة تفتيشية للتأكد من الالتزام بلوائح وأنظمة المؤسسة والحرص على تسجيل الأجر الصحيح والاستبعاد حال انتهاء العلاقة التعاقدية والتحقق من جميع بيانات العاملين، كما قدمت أكثر من 900 زيارة توعوية لتعزيز الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية.

المركزي السعودي يلزم شركات التأمين بتسوية مطالبات التأمين خلال 5 أيام

إطلاق أكاديمية التأمين لتدريب السعوديين من شركة أيون