استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبرز المنجزات والأرقام التي حققتها خلال العام المنصرم 2022، حيث بلغ إجمالي عملاء المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل أكثر من 17 مليون عميل، كما نجحت المؤسسة في إنجاز أكثر من 70 مليون معاملة بشكل إلكتروني كامل بنهاية العام، فيما بلغت مصروفات المنافع التأمينية للعام 2022 أكثر من 120 مليار ريال صرفت لحوالي 1.7 مليون متقاعد ومستفيد.

جاء ذلك عبر تقرير نشرته المؤسسة حول ما تم تحقيقه وإنجازه على الأصعدة التأمينية والتقنية والمبادرات الاستراتيجية كافة في مجال تعزيز الحماية التأمينية لعملاء المؤسسة.

وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 62 مليون ريال، وبلغ إجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية حوالي 14 مليون ريال، وعن المنشآت الجديدة التي تم تسجيلها بين التقرير أنها بلغت أكثر من 480 ألف منشأة تم تسجيلها خلال العام 2022، كما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني خلال العام الماضي أكثر من 25.4 مليون زائر، كما تخطى المسجلون الجدد في الخدمات الإلكترونية حاجز 1.8 مليون مسجل جديد، وعن تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً أوضح التقرير أنها تجاوزت المليون وست مئة ألف تعريف، فيما تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية مليون وسبع مئة ألف تحميل.

#التأمينات_الاجتماعية خلال ٢٠٢٢، منجزات محققة وأرقام تعكس مسيرة الأعمال المنفذة لتعزيز الحماية التأمينية لكافة العملاء.



?|https://t.co/q6kn12ylON#GOSI pic.twitter.com/tjXh9nnyXO — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) January 9, 2023

1.7 مليون متقاعد ومستفيد من المنافع التأمينية

وجاء في التقرير أن عام 2022 كان حافلاً بالإنجازات وتحقيق الخطط والاستراتيجيات واكتمال مؤشرات الأداء وفق المدى الزمني المحدد، حيث نجحت المؤسسة خلال عام 2022 في توحيد قنوات خدمة العملاء عبر دمج فروع خدمة العملاء حول المملكة لاسيما بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأصبحت الفروع تستقبل كافة العملاء دون استثناء لتقديم الخدمة لهم وأيضاً تم توحيد جميع قنوات التواصل الرقمي، كما نجحت المؤسسة خلال العام المنصرم بإطلاق الموقع الإلكتروني الموحد www.gosi.gov.sa والذي يقدم خدماته لكافة العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.

التحول الرقمي

وأضاف التقرير أن المؤسسة واستمراراً لنهجها الواضح نحو التحول الرقمي الكامل، فقد أثمرت الجهود بحصول المؤسسة على المركز السادس والوصول لمرحلة الإبداع في دورة قياس 2022 على مستوى الجهات الحكومية والمركز الثالث على مستوى القطاع المالي والاقتصادي في قياس التحول الرقمي العاشر الذي جاء ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية بمنافسة كبيرة مع أكثر من 61 جهة حكومية، كما تم خلال الملتقى تكريم المؤسسة بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية نظير جهودها في تسهيل تكامل الخدمات الحكومية والاستثمار في تقنية المعلومات، حيث نجحت المؤسسة في العام المنصرم في التكامل مع 15 جهة خارجية بنسب تكامل بلغت في بعضها 100% والاستفادة من 60 خدمة تكاملية.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفي الجانب التقني والمعلوماتي نجحت المؤسسة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من الأنظمة والخدمات الرقمية كنظام “كاشف” لكشف عمليات الاشتباه والاحتيال، ونظام “جدير” لتقييم وتوقع الجدارة المالية للمنشآت، وتحليل المشاعر وجودة الخدمة في نظام الزيارة الافتراضية وغيرها، حيث ساهمت هذه الأنظمة في تقديم الخدمات الاستباقية للعميل وتوقع احتياجاته وبناء منتجات وخدمات تلبي هذه الاحتياجات.

وفي الجانب التأميني فقد شهد عام 2022 قفزة كبيرة ونشاط أسهم في تحقيق العديد من المستهدفات وإطلاق المبادرات والمشاريع التي استفاد منها عملاء المؤسسة، فقد أطلقت المؤسسة برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان منصة “تأميناتي أعمال” والتي تهدف إلى أتمتة جميع خدمات أصحاب العمل والتي تشمل على سبيل المثال حصر خدمات التسجيل والتعديل وتحديث الأجور وإنهاء النشاط ورفع الطلبات والإبلاغ عن إصابات العمل من خلال بيئة رقمية متطورة تعمل على مدار الساعة.

تعديل وتحديث بعض الأنظمة

وأضاف التقرير أنه وخلال العام المنصرم صدرت عدداً من القرارات لتعديل وتحديث بعض الأنظمة واللوائح بما يتواكب مع المستجدات ويسهم في تعزيز الحماية التأمينية وتحقيق الاستقرار للمشتركين.

فصدرت الموافقة على تخفيض نسب الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” ليكون 1.5% تتحمل مناصفة بين صاحب العمل والمشترك بدلاً عن 2%، ولم يؤثر تخفيض نسبة الاشتراك في النظام على مقدار التعويض للمستحقين الحاليين والمستقبليين، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع وأثمر هذا التعديل على استحقاق المعاش قبل بلوغ الستين بمجموع المدد في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لمن صدر بشأنهم قرار من مجلس الوزراء بالتحول.

كما كان عام 2022 عاماً استثنائياً للمؤسسة في جانب الشراكات الاستراتيجية والاستضافات للفعاليات والأحداث المحلية والإقليمية المهمة، فقد استضافت المؤسسة الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة أبرز المواضيع المشتركة وتطوير نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، كما شاركت المؤسسة بفعالية عبر مجموعة من الفعاليات وورش العمل في المؤتمر الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية بصفتها شريكاً مؤسساً في المؤتمر نظراً لما يمثله موضوع السلامة في بيئة العمل من أهمية لدى المؤسسة لاسيما وأنها المسؤولة عن تطبيق فرع الأخطار المهنية والذي يعد أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية.

وتأكيداً على أهمية موضوع السلامة والصحة المهنية ولما يمثله من أولوية لدى المؤسسة لما فيه من حرص على سلامة المشتركين وضمان استمرارية الأعمال وعدم تعطلها، فقد قامت فرق الالتزام التأميني وخلال العام 2022 بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية لأصحاب العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما قامت بحوالي 100 ألف زيارة تفتيشية لأصحاب العمل لرصد أبرز المخالفات التأمينية، ونتج عن هذه الزيارات والحملات التوعوية انخفاض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بنسبة 9% مقارنة بالعام 2021.

خدمة الزيارة الافتراضية

وحول خدماتها المبتكرة أوضحت المؤسسة أنه استفاد أكثر من 230 ألف عميل من خدمة الزيارة الافتراضية بنسبة رضا عن الخدمة بلغت 96%، حيث تتيح هذه الخدمة للعميل مقابلة ممثل خدمة العملاء افتراضياً وإنجاز كافة طلباته بكل يسر وسهولة وفي بيئة رقمية آمنة، كما استفاد أكثر من 160 ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية. واستقبل مركز اتصال خدمة العملاء بنهاية العام أكثر من 1.1 مليون مكالمة بنسبة رضا بلغت 95%، وبيّن التقرير أنه استفاد من جهاز الخدمة الذاتية أكثر من 51 ألف عميل في مختلف مناطق المملكة.

كما كان لبرنامج “تقدير” إحدى مبادرات المؤسسة الاجتماعية نصيب من الإنجازات بنهاية العام 2022، حيث أعلنت المؤسسة شمول برنامج “تقدير” لكافة متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص تقديراً لجهودهم في بناء هذا الوطن، كما نجح البرنامج في توقيع العديد من الشراكات مع مختلف جهات القطاعين العام والخاص والتي تقدم العروض والمزايا الحصرية لعملاء البرنامج، حيث بلغ شركاء البرنامج الجدد لعام 2022م 234 ليصل إجمال عدد الشركاء إلى 800 شريك حول المملكة وفي كافة المجالات.

