الإمارات: المناطق الحرة في الإمارات ستظل معفاة من ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية يوم الخميس إن الشركات في المناطق الحرة ستبقى معفاة من ضريبة الشركات البالغة تسعة بالمئة مع بعض الاستثناءات المتعلقة بأنشطتها داخل البلاد.

وبدأت الإمارات يوم الخميس تطبيق الضريبة على الشركات، وفي مؤتمر صحفي اليوم عقدت وزارة المالية الاماراتية أكد فيه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح «للأشخاص القائمين في المناطق الحرة»، وهم أشخاص اعتباريون تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو تسجيلهم في منطقة حرة. ولا يسري نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة إلا ضمن المناطق المحددة للمناطق الحرة، ويمكن للأعمال الاتصال بسلطات المناطق الحرة التي يمارسون الأعمال فيها للتأكد مما إذا كانت المنطقة الحرة المعنية مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0% بحسب صحيفة الخليج,.

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، لتبسيط عملية احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات للأعمال في دولة الإمارات.



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أرون ليزلي جون كبير محللي السوق لدي «سنشري فاينانشال» علق بالقول:” إلغاء ضريبة الشركات في المناطق الحرة خطوة هامة ستعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات الأجنبية. من المعروف أن الضرائب تعد عاملًا مهمًا يؤثر على قرار الشركات في الاستثمار في دولة ما. ومن خلال إلغاء ضريبة الشركات في المناطق الحرة، سيتم تحفيز الشركات على التوجه نحو هذه المناطق والاستفادة من المزايا المتاحة هناك.

خطوة كهذه ستؤدي إلى تحسين تنافسية الشركات الموجودة في المناطق الحرة، وتعزيز إنتاجيتها وقدرتها على تطوير أعمالها. ستتمكن الشركات الصغيرة بشكل خاص من الاستفادة من هذا القرار، حيث ستتخلص من الأعباء الضريبية وتكاليف الامتثال التي تعيق نموها.

كما أنها ستعزز دور المناطق الحرة كمراكز رئيسية للتجارة الدولية والمالية. ستستطيع دبي بشكل خاص أن تحافظ على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، حيث ستكون الشركات متوافرة للتعامل في بيئة خالية من الضرائب وتكاليف الامتثال العالية.

هذا القرار سيعزز أيضًا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات من المناطق الحرة، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد العام للبلاد. ستستفيد الشركات من بيئة أعمال مناسبة وتسهيل الوصول إلى السوق، مما يمكنها من نقل الأموال بحرية وإجراء التعاملات التجارية بكل يسر وسهولة.

هكذا قرارات تدعم رؤية البلاد في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الشركات وخلق فرص عمل جديدة. كما ستعزز التنافسية الاقتصادية للبلاد لتحافظ على مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة على المستوى العالمي.