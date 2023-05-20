من المقرر أن تنتهي غداً الأحد الفترة المحددة لطرح ثلاث لوائح تختص بتنظيم شركات المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية وذلك لاستطلاع مرئيات العموم عبر منصة “استطلاع” الحكومية وهي لائحة الشركات ولائحة الضرائب والجمارك ولائحة العمل.

لائحة الشركات

أتاحت بنود لائحة الشركات، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية، لكن ألزمت الشركات بالاحتفاظ بسجل خاص بالأدوات والصكوك التي تصدرها بحيث يتضمن السجل اسم حامل أداة الدين أو الصك التمويلي وعنوانه وقيمته ومجموع الأدوات وقيمتها.

وأوجبت اللائحة اتخاذ الشركة، التي تؤسس وفقاً لأحكامها، شكل “ذات المسؤولية المحدودة”، في حين أجازت أن تتألف الشركة من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد، مع اعتبار الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام اللائحة سعودية الجنسية.

وتشكل المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة استثمارية استثنائية لكل من المستثمرين السعوديين والدوليين في الوقت الذي يشكل عنصر الاستثمار أهمية جوهرية في خريطة الطريق التي رسمتها رؤية المملكة 2030.

وتهدف الركيزة الثانية من ركائز “الرؤية” أن تصبح السعودية قوة استثمارية عالمية، وذلك من خلال تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والإيرادات الإجمالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، والارتقاء بترتيب وتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة لإيجاد اقتصاد أكثر متانة وتنوعا واستدامة.

وأوضحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أنه انطلاقاً من مبدأ تنوع مصادر الاقتصاد واستدامتها، جرى إعداد ثلاث لوائح لتنظيم مجالات العمل وتوفير الميز التنافسية وتعزيز الشفافية، لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وتفصيلاً لبنود لائحة الشركات، فإن هيئة المدن تنشئ إدارة معنية بتأسيس وتسجيل الشركات وإصدار شهادات الترخيص التجاري، على أن يتم تقييد البيانات والوثائق المحددة في اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها والتحديثات التي تطرأ عليها، وتكون الإدارة المختصة في الرقابة والإشراف على الشركات ومسؤولة عن إنفاذ الأحكام المنصوص عليها.

وتضمنت صلاحيات مجلس الهيئة إصدار قواعد انتقالية أو وقائية -حسب الاقتضاء- لتفعيل أو تسهيل انتقال الشركات والفروع القائمة من تطبيق تشريعات مناطق المملكة الأخرى إلى تطبيق أحكام اللائحة.

وتسري أحكام اللائحة على الشركات التي تؤسس في المناطق الاقتصادية الخاصة، وفروع الشركات التي أسست خارج تلك المناطق وتم تسجيلها فيها.

وتلزم تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة المنشآت القائمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها للخضوع لأحكام اللائحة بعد مرور عام من تاريخ العمل بها، ما لم يتم تمديدها بقرار من الهيئة.

لائحة الضرائب

أكدت بنود لائحة الضرائب والجمارك على تطبيق الإعفاءات والحوافز الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء وفقاً للشروط والأحكام والمدد الواردة فيها على الأنشطة المؤهلة للمستثمر حسب كل منطقة اقتصادية خاصة.

ومع مراعاة الإعفاءات والحوافز لكل منطقة، ينطبق على المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المنطقة.

ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المستثمرين داخل المنطقة نفسها أو بين المستثمرين في مناطق مختلفة، شريطة أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي، ومرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.

لائحة العمل

أكدت بنود لائحة العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة على سريان أحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية على جميع العمالة وكل المنشآت، ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحة من أحكام.

وتنشئ هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة مكتب عمل يتولى تنفيذ أحكام هذه اللائحة والإشراف عليها وتيسير شؤون الإدارة وتصريف أعمالها واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها وفقا لأحكام اللائحة ومعايير الأداء الصادرة من الهيئة.

وتضع الجهة برامج وضوابط لرفع نسب التوطين في المنطقة الاقتصادية الخاصة، على أن يراعى في ذلك خصوصية المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأهدافها، واحتياجاتها، والحوافز البشرية الممنوحة لها، كما تحدد الأداة النظامية نسب العمالة غير السعودية المسموح بها.

وبدأ استطلاع لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة عبر منصة “استطلاع”؛ التابعة للمركز الوطني للتنافسية، يوم 13/4/2023 ومن المقرر أن ينتهي يوم غد الأحد 21/5/2023 في قطاع الطاقة والصناعة والتعدين لجهة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

مناطق اقتصادية خاصة لفتح آفاق أمام المستثمرين

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يوم 13 أبريل/نيسان الماضي، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، حينها، أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وقال إن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وتمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة المزدهرة على البحر الأحمر وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، حيث تسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإعادة رسم خارطة طرق التجارة الإقليمية. ومن مزايا المنطقة الخاصة أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة، والذي منحه البنك الدولي عام 2022 لقب “أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم”. كما تعمل مدينة الملك عبدالله على تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع المتقدمة.

ومع التوجه المتنامي في السعودية والعالم نحو مصادر الطاقة النظيفة، أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة مما يعزز مكانة المملكة كأول مركز متكامل لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية.

وتمتد طموحات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محلياً بدلاً عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان فتقع بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية لتشكّل موقعا جاذباً للصناعات التعدينية والثقيلة.

ويتيح موقع جازان الجغرافي الذي يشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية. كما تتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء والتي توفر إمكانيات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي. وتقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى وسوقًا مهمًا للصناعات البحرية بما يتيح لهذه الشركات تأسيس وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري. كما يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذاً فريداً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة الابتكارات في مجالات التزود بالوقود وبناء السفن. كما أن تواجد كبرى الشركات العالمية يسمح للموردين من المستويين 2 و3 بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.

أما المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية فتمثل تجسيداً مباشراً لسياسة “الحوسبة السحابية أولاً” في المملكة. وتؤكد هذه المنطقة التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو.

وترتكز وتتبنى المنطقة نموذج أعمال قائم على الابتكار يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية في مواقع متعددة داخل المملكة، الأمر الذي يرسخ مكانة المنطقة السحابية كمنصة إقليمية رائدة بارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات ويب3.