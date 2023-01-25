المناخ الداعم للأعمال في دبي يستقطب الشركات من أسواق الإسكان عالية التكلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية

وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء والتزعزع الاقتصادي منذ العام 2020، تم إعادة صياغة العلامة التجارية لدبي كمكان للعيش والعمل. وقامت الحكومة بخلق بيئة أعمال مواتية وضعت حداً للفائض في المعروض من العقارات في 2022. واليوم، يستمر المناخ الداعم للأعمال بدبي في جذب الشركات والمستثمرين والمهنيين الذين يسعون إلى الهروب من العقارات التجارية والسكنية عالية التكلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

في ظل البيئة الاقتصادية العالمية اليوم، تبحث الشركات عن أسواق وفرص جديدة للتوسع بعملياتها. لذلك أصبحت دبي خياراً جذاباً للعديد من الشركات التي تتطلع إلى الانتقال إلى الإمارة بسبب السياسات المواتية وتكلفة المعيشة المنخفضة نسبياً مقارنةً بالمدن الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ساهمت الهندسة المعمارية المذهلة والأجواء النابضة بالحياة في دبي باستقطاب الناس من جميع أنحاء العالم، مما يجعلها وجهة حضرية ذات شعبية متزايدة. في حين أن العيش في مثل هذه المدينة الجميلة والفاخرة قد يبدو وكأنه مسعى مكلف، فإن تكلفة السكن في دبي منخفضة بشكل مدهش مقارنةً بالمدن الرئيسية الأخرى، لا سيما تلك المتواجدة في أوروبا. في الواقع، كشفت الدراسات أن العقارات في دبي أرخص مرتين تقريباً من العقارات في العديد من المدن الأوروبية الكبرى. هذا يعني أن الشركات والقادمين الجدد الذين يبحثون عن موطن جديد يمكنهم الانتقال إلى هذه المدينة الساحرة دون الحاجة إلى تكبد نفقات باهظة.

يبلغ متوسط إيجار شقة استوديو في دبي حوالي 1,102 دولار مقارنةً بمتوسط إيجار نفس الوحدة السكنية في لندن والبالغ 2,040 دولاراً وفقاً لمؤشر أسعار Numbeo. تثبت بذلك دبي أنها الموقع الأكثر ربحية من حيث الحوافز المالية وفرص العمل. مع عائد إيجاري مرتفع، تعد دبي واحدة من أكثر المدن استقطاباً للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

يزداد الطلب على الانتقال إلى دبي لعدة أسباب، ولكن غالباً ما يتم التغاضي عن جاذبية السكن كأحد هذه الأسباب. بصرف النظر عن الأعمال التجارية والإيجارات، تعد تكلفة السكن في دبي مقارنةً بالدول الأوروبية أكثر جاذبية لأصحاب المنازل المحتملين أيضاً. إذا كنت تبحث عن شراء منزل، فعادةً ما تكون الأسعار في دبي أقل بكثير مما ستجده في المدن الكبرى مثل لندن أو روما أو ميامي أو باريس. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن دبي مدينة جديدة نسبياً، تتميز المنازل بحداثتها، إذ يجد أولئك الذين يتمتعون بذوق للمساكن المعاصرة شيئاً يناسبهم هنا.

تتميز دبي أيضاً بضرائب منخفضة مقارنةً بالمدن الكبرى الأخرى، ناهيك عن سوق العمل عن بعد المريح، فلا عجب أن دبي أصبحت واحدة من أكثر وجهات الهجرة الوبائية رواجاً، خاصةً مع قيام بعض الحكومات عالمياً الآن بإعادة إدراج تدابير كوفيد-19 في ضوء عودة ظهور الفيروس مؤخراً في الصين.

نظراً لاقتصادها المزدهر والفرص الوفيرة فيها، تعد دبي وجهة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق النمو مهنياً أو الشروع في رحلة ريادة الأعمال. تتميز المدينة بأنظمة التأشيرة الذهبية وسهولة إنشاء الأعمال التجارية، بالإضافة إلى توافر تأشيرات العمل الحر الديناميكية، مما يجعلها المكان المثالي لتحقيق الأحلام.

لا تزال أوقات عدم اليقين تلوح في الأفق بالرغم من انتعاش الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا. وعلى الرغم من الأحاديث حول الركود العالمي المحتمل، من المتوقع أن يسلم اقتصاد دولة الإمارات إلى حد كبير بسبب النشاط الاستثماري المحلي القوي. وفي حين أن المدن الكبرى الأخرى مثل لندن وسيدني تتصارع مع الآثار المضطربة للتحضر السريع، شهدت دبي حتى الآن تدفقاً للمستثمرين قد يثبت أنها محصنة ضد أي تداعيات محتملة.

تفتخر دبي بتوفير نمط حياة عالي الجودة، الأمر الذي تفتقر إليه أسواق الإسكان الباهظة في أوروبا منذ فترة طويلة. بفضل تراثها الثقافي المتنوع وبنيتها التحتية الممتازة ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، توفر دبي الوجهة المثالية للشركات التي تتطلع إلى التوسع بعملياتها خارج شواطئ أوروبا.

بالإضافة إلى هذه العوامل، أصبحت دبي جذابة بشكل متزايد بسبب موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. يتيح هذا القرب للشركات الوصول إلى مجموعة من العملاء المحتملين من مناطق مختلفة، مما يسمح لهم بالاستفادة من أسواق جديدة دون الحاجة إلى الاستثمار بكثافة في التوسعات الدولية.

غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يونيون سكوير للوساطة العقارية