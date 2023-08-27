مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو: استلام المملكة قيادة مراقبة خطوط الملاحة البحرية التجارية بالمنطقة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قالت وزارة الدفاع السعودية، إن القوات البحرية الملكية استلمت اليوم، قيادة قوة الواجب المختلطة 152، وقوة “الحارس”، في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس بالبحرين.

وتتمثل قوة الواجب المختلطة 152 التي تعمل منذ 2004 في تعزيز الأمن البحري للخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، وكذلك مكافحة الأنشطة غير القانونية والإرهابية.

بينما تشمل مهام القوة الأخرى التي تتبع للتنظيم الدولي للأمن البحري المعروفة بقوة “الحارس”، مراقبة خطوط الملاحة البحرية التجارية، وتوفير الحماية للسفن التجارية التابعة للقوة، وردع الدول الراعية للأنشطة المهددة للسلامة البحرية.

و أكد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المختلطة الفريق بحري براد كوبر، أهمية الدور الذي تلعبه قوة الواجب المختلطة 152 في تأمين الملاحة البحرية، وحفظ ونشر السلام في المنطقة، مشيدًا بكفاءة واحترافية القوات البحرية الملكية السعودية وإنجازاتها في العديد من العمليات الدولية المشتركة. 

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