المملكة تحتوي على “20 ثقب أزرق” .. فما هي ؟

استعرض خبراء محليين و دوليين في السعودية عدد من الظواهر والعجائب التي يحتضنها البحر الأحمر الواقع على الشريط الغربي من المملكة، مسجلين أكثر من 20 ثقباً أزرق على طول السواحل السعودية الجنوبية للبحر الأحمر.

اليوم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، شارك في ورشة عمل بعنوان “الثقوب الزرقاء في السعودية” بمشاركة عدد من الجهات العلمية المتخصصة والخبراء المحليين والدوليين، لبحث أحد أهم اكتشافات رحلة البحر المتمثلة بالثقوب الزرقاء.

ما هي الثقوب الزرقاء ؟

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، إن الورشة سلطت الضوء على الثقوب الزرقاء وهي إحدى عجائب البحر التي احتفظت بغموضها وخبأت أسرارها لتكشف لنا في هذه الرحلة ثراءً أحيائيًا وتكوينات جيولوجية فريدة.

وأوضح قربان أنه في عام 2022، تم اكتشاف أكثر من 20 ثقباً أزرق على طول السواحل السعودية الجنوبية للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن حماية هذه البيئات ودراستها يتماشى مع أهداف مبادرات السعودية الخضراء المتمثلة في مبادرة رفع نسبة المناطق المحمية لتصل إلى 30 في المئة من مساحة المملكة بحلول 2030، إضافة إلى مبادرة تقييم ودراسة بيئاتنا البحرية وإعادة تأهيل المتضرر منها.

وأبان أن أهمية هذا الكشف لا تتوقف عند العوائد البيئية، فجمال وجاذبية هذه البيئات يجعلها وجهة سياحية مهمة تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في تنوعه إضافة إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبها عشرات الباحثين الوطنيين من منسوبي المركز ومن الجهات الوطنية المشاركة في الرحلة واحتكوا بنخبة من الخبراء العالميين وبأفضل الممارسات العلمية.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق العام الماضي رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر لإجراء أول مسح شامل لبيئات المياه السعودية في البحر الأحمر، وامتدت الرحلة على مدى 19 أسبوعًا من منطقة عفيفي جنوبًا حتى خليج العقبة شمالًا، لجمع بيانات وإجراء دراسات عن بيئات البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي وخصائصها البيئية