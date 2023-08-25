تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته بلومبيرغ تطرقت فيه لأثر انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة “بريكس“.

التقرير المتدوال نقل على لسان جيم أونيل، الاقتصادي البارز والمخضرم في مجموعة غولدمان ساكس، قوله “إن إضافة دول إلى كتلة البريكس ستكون ذات أهمية اقتصادية إذا كانت المملكة العربية السعودية واحدة منها، ولكن بخلاف ذلك فمن الصعب رؤية هذه النقطة”.

وتابع: “انضمام المملكة العربية السعودية سيكون ’صفقة كبيرة جدًا‘”، مشيرًا إلى أن “الروابط الوثيقة تقليديًا بين المملكة والولايات المتحدة ودورها كأكبر منتج للنفط في العالم سيضيف ثقلًا إلى النادي (بريكس)” بحسب ما نشرته الـ(CNN).

وكان وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور قد قال الأربعاء، إن قادة دول مجموعة “بريكس” المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة.

ذكرت منصة بلومبيرغ بمقالها عن بريكس اللذي كان مؤتمره اليوم وحضرته عدة دول عربية:



يقول ??جيم أونيل إن توسع بريكس سيصبح مثيرا للاهتمام إذا انضم ??السعوديون



فدور المملكة العربية السعودية كمنتج نفط ضخم واكبر مصدر له من سيعطي كتلة الثقل المطلوب، وذكر الخبير الاقتصادي المخضرم في… pic.twitter.com/6OmzqHhZol — ﮼ابوخالد (@AzeezLazez) August 22, 2023

وكان وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور قد قال الأربعاء، إن قادة دول مجموعة “بريكس” المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة.

يذكر أن مجموعة بريكس تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها ليمثل اسمها الحروف الأولى للدول المؤسسة لها وهي البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا BRICS، وجيم أونيل الاقتصادي البارز والمخضرم في مجموعة غولدمان ساكس هو أول من أطلق اسم بريكس على المجموعة في تقرير له (رابط للتقرير بملف بي دي إف)

جيم أونيل الاقتصادي البارز في مجموعة غولدمان ساكس و وزير الخزانة البريطاني السابق ?️



دخول المملكة العربية #السعودية لـ "بريكس" سيغير خارطة اقتصاد العالم، وما لم يحدث ذلك فلا أهمية تذكر لتكتل #بريكس. pic.twitter.com/OqOHtoBKYk — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) August 24, 2023