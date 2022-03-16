المملكة المتحدة تلغي قيود السفر يوم الجمعة

سوف تلغي السلطات البريطانية جميع قيود فيروس كورونا المتبقية الخاصة بالسفر في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة لجميع القادمين إليها اعتباراً من بعد غد 18 مارس الجاري، على الرغم من الارتفاع المقلق في الإصابات بمعدل 48.1 بالمئة وحالات دخول المستشفيات الأسبوع الماضي.

وستنهي السلطات قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بما في ذلك النماذج الإلزامية لتحديد موقع الركاب والاختبارات للقادمين غير المطعمين بعد أن مارس نواب حزب المحافظين وشركات من قطاع الطيران ضغوطًا على الحكومة لاتخاذ الخطوة قبل أبريل/ نيسان، نظرًا لإلغاء جميع القيود المحلية بالفعل.

وأعلن جرانت شابس وزير النقل يوم الاثنين عن التغيير قائلًا إنه سيعني المزيد من الحرية للمسافرين قبل عطلة عيد الفصح. وأعلن مطار هيثرو أن المسافرين جوًا عبر المطار لن يكونوا مطالبين بارتداء أقنعة الوجه اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقالت الخطوط الجوية البريطانية وفيرجين أتلانتيك إنهما تستعدان أيضًا لإلغاء شرط ارتدائها على الطائرة عند السفر إلى وجهات لا تطلب تغطية الوجه على الطائرات.