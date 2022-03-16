سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

المملكة المتحدة تلغي قيود السفر يوم الجمعة

سامر باطر by سامر باطر

سوف تلغي السلطات البريطانية جميع قيود فيروس كورونا المتبقية الخاصة بالسفر في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة لجميع القادمين إليها اعتباراً من بعد غد 18 مارس الجاري، على الرغم من الارتفاع المقلق في الإصابات بمعدل 48.1 بالمئة وحالات دخول المستشفيات الأسبوع الماضي.

وستنهي السلطات قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بما في ذلك النماذج الإلزامية لتحديد موقع الركاب والاختبارات للقادمين غير المطعمين بعد أن مارس نواب حزب المحافظين وشركات من قطاع الطيران ضغوطًا على الحكومة لاتخاذ الخطوة قبل أبريل/ نيسان، نظرًا لإلغاء جميع القيود المحلية بالفعل.

وأعلن جرانت شابس وزير النقل يوم الاثنين عن التغيير قائلًا إنه سيعني المزيد من الحرية للمسافرين قبل عطلة عيد الفصح. وأعلن مطار هيثرو أن المسافرين جوًا عبر المطار لن يكونوا مطالبين بارتداء أقنعة الوجه اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقالت الخطوط الجوية البريطانية وفيرجين أتلانتيك إنهما تستعدان أيضًا لإلغاء شرط ارتدائها على الطائرة عند السفر إلى وجهات لا تطلب تغطية الوجه على الطائرات.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...