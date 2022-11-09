فادي طنّوس by فادي طنّوس

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المملكة القابضة تقفز بأرباحها 996% إلى 6,7 مليار ريال في 9 أشهر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
المملكة القابضة

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال آل سعود، أن أرباحها قفزت بنسبة 996% إلى 6,7 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل صافي أرباح بنحو 611,99 مليون ريال في الفترة نفسها من 2021.

وارتفعت الأرباح بنسبة 226.4% إلى 354,8 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 بالمقارنة مع الربع نفسه من 2021 بعد اقتطاع الزكاة والضريبة.

وكشفت المملكة القابضة في بيان لها على موقع “تداول السعودية“أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى:

  • الزيادة في دخل التوزيعات
  • إيرادات الفنادق
  • الإيرادات التشغيلية الأخرى
  • الزيادة في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية
  • ارتفاع المكاسب الأخرى
أرباح المملكة القابضة تقفز في النصف الأول من 2022 بنسبة 1162%

وتراجعت أرباح المملكة القابضة على أساس ربعي في الربع الثالث بنسبة 16.94% بالمقارنة مع الربع الثاني.

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