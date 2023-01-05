المملكة العربية السعودية: مشهد أعمال متطور

شهد قطاع إعادة الهيكلة السعودي تطوراً سريعاً خلال السنوات الخمس الماضية. إذ لم يعد يُنظر إلى إعادة الهيكلة سواء كانت تشغيلية أو مالية على أنها تهدد نزاهة الشركات، بل على العكس، أصبحت تعتبر حلاً ضرورياً وعملية يجب معالجتها بصورة استباقية لصالح الشركات.

من الطبيعي أن تجد الشركات نفسها بحاجة إلى التحول وإعادة هيكلة أعمالها، استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة. والهدف من هذه العمليات هو الرفع من مستوى الشركات من جيد إلى أفضل وتعديل مسار الذين يواجهون صعوبات أو تحديات، بدلاً من التعامل مع هذه العملية حتى ظهور مشاكل كبيرة. ونلاحظ المزيد من مشاريع إعادة الهيكلة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة – وهي إشارة إلى أن أصحاب المصلحة الرئيسيين يعملون لضمان أن شركاتهم تتكيف وفقًا لذلك. على مدى السنوات الأخيرة، أوجدت المملكة العربية السعودية بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية للشركات من خلال زيادة سهولة الوصول إلى رأس المال وتنفيذ الأطر التنظيمية الجديدة بشكل استباقي. على سبيل المثال، بدأت اللوائح التنفيذية لنظام الإفلاس في تحقيق نتائج إيجابية للشركات التي كان سينتهي بها الأمر في السابق إلى مواجهة صراع طوير قبل أن تفشل نهائياً. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6% خلال العام، وهو من المرجح أن يكون أحد أسرع معدلات النمو في العالم، كما يتوقع أن تتفوق المملكة بعدل نموها الاقتصادي على الولايات المتحدة.

وتعد المملكة العربية السعودية اليوم أكبر اقتصاد داخل دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمر بواحدة من أكبر وأسرع التحولات على مستوى العالم، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي بتطوير فريقنا في الرياض وتنميته. شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال 2021 تعافياً من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19، مدفوعاً بانتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام وارتفاع أسعار النفط. علاوة على ذلك، تركز الحكومة السعودية على تحسين المشهد التنظيمي لجذب المستثمرين الأجانب وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة. كجزء من رؤية 2030، تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 40% إلى 65% في العام المقبل، إذ يتسارع برنامج الخصخصة الجاري لتطوير وتنويع الاقتصاد.

كما تتبنى الحكومة أيضًا استراتيجية تطوير رئيسية خاصة بالرياض حيث تسعى إلى تحويل المدينة إلى مركز اقتصادي عالمي رئيسي بحلول عام 2030. ستواجه الشركات في المملكة العربية السعودية تحديات مختلفة خلال هذه الفترة الانتقالية، ومن ضمنها فهم واتخاذ قرارات بشأن استراتيجيتهم للعمل والنجاح، وتكييف نماذج أعمالهم مع ديناميكيات السوق المتغيرة (مثل اللوائح الجديدة، والمنافسين الجدد، والرقمنة/ تطور العمليات، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى التعامل مع ضعف الأداء قبل أن يصبح مهدداً لاستمرارية الشركات. ولذلك، قامت ألفاريز آند مارسال أيضًا بتوسيع عروض خدماتها عبر جميع مراحل دورة حياة الأعمال من تمويل الشركات وإرشادات المعاملات إلى تحسين الأداء بالإضافة إلى التحول وإعادة الهيكلة. على وجه التحديد، في مجال إعادة الهيكلة، هناك تدقيق متزايد بشأن دور الشركات الأربع الكبرى “Big 4”، حيث ينهي التشريع الجديد بشكل فعال قدرة شركات التدقيق على تقديم خدمات غير تدقيق لعملائها، مما يخلق حاجة حقيقية للحصول على مشورة مستقلة. نظرًا لأن اللوائح التنفيذية لنظام الإفلاس تبدأ في تحقيق نتائج إيجابية لأصحاب المصلحة، فإن هذا سيشجع قادة الأعمال على السعي للحصول على دعم الخبراء مثل ألفاريز آند مارسال لمساعدة شركاتهم من خلال عملية إعادة هيكلة منظمة ومحكومة جيدًا. إن التزامنا في المملكة العربية السعودية، وعبر منطقة الشرق الأوسط، هو هدف رئيسي لشركتنا. نحن نرى الفرص في السوق كما نعمل على تلبية متطلبات عملائنا لأنواع الخدمات التي نقدمها بالإضافة إلى النهج المختلف الذي نأتي به. شعارنا هو “القيادة والعمل والنتائج” وهو نهج مركّز وسريع الخطى.

ورغم أنه غير اعتيادي، إلا أنه في النهاية، يثير إعجاب العملاء دائماً لما يمكن أن يقدم لهم من مزايا. تؤدي التحديات المعقدة، وتغيير المطالب وبيئات العمل المضطربة، إلى جعل المخاطر الكبيرة اليوم أكثر خطورة، لذا من الضروري لأصحاب المصلحة اختيار شركائهم لإعادة الهيكلة بطريقة انتقائية، وأن يبحثوا عمن يملك تاريخاً حافلاً وتركيزاً على التنفيذ. يوفر نشر فرق عملية ذات عقلية تشغيلية دعمًا مثاليًا للشركات والمشاريع الضخمة أثناء تنقلهم عبر الطرق الوعرة والتحديات المقبلة. سيستمر الاقتصاد السعودي في التغير بسرعة، إذ حددت رؤية 2030 أهدافًا طموحة.

كما يتم إنشاء مدن جديدة، واحتضان قطاعات جديدة، وسيستمر تأثير الرقمنة في الانتشار. وستبدأ العديد من المشاريع الضخمة في إعادة رسم خارطة الطريق للاقتصاد الوطني، وستكون بمثابة محركات رئيسية للنمو. وعليه، فإن سوق إعادة الهيكلة في المملكة سوف يستمر في التطور وسيتم اعتماد أدوات وعمليات جديدة من جميع أنحاء العالم بشكل متزايد. نتوقع رؤية المزيد من المعاملات، والمزيد من الحلول المالية المبتكرة والتغيير التنظيمي الذي يتم تنفيذه بشكل أسرع.

بول جيلبرت، العضو المنتدب والرئيس المشارك لشركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط

ريهان أرشد، مدير أول في ممارسة إعادة الهيكلة لدى ألفاريز آند مارسال