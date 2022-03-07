المملكة العربية السعودية تبدأ باستقبال السياح بعد إلغاء كل قيود الجائحة

أصبحت السعودية اليوم إحدى أكثر الوجهات سهولة للمسافرين والسياح من حول العالم. لن يحتاج زوار السعودية بعد الآن إلى تقديم إثبات التطعيم أو اختبار بي سي آل لدخول البلاد.

كما ألغيت متطلبات الحجر الصحي كما وسيسمح لجميع المسافرين من البلدان التي كانت مدرجة في القائمة الحمراء بالدخول.

وجرى إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وستكون أقنعة الوجه مطلوبة فقط في الأماكن العامة المغلقة .

ويوضح أحمد الخطيب ، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية تطورات استئناف استقبال السياح بضوء هذه القرارات ويقول: “نرحب بقرار الحكومة الذي يحمي الأرواح وسبل العيش مع الترحيب بعودة المسافرين إلى السعودية”. “أصبحت العودة إلى مستويات الانفتاح التي كانت سائدة قبل الجائحة ممكنة بفضل برنامج التطعيم الطموح لبلدنا والجهود الناجحة الأخرى للحد من انتشار الفيروس. من خلال تقليل التكاليف والإزعاج للمسافرين ، فإننا ندعم أيضًا عدة آلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على السياحة ، مع زيادة الإيرادات للشركات التي تضررت بشدة من الوباء”. ستشمل رسوم جميع فئات التأشيرات رسومًا رمزية للتأمين الطبي لكوفيد 19. وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها بعد ظهور كوفيد19 – . منذ ذلك الحين ، نفذت الحكومة بروتوكولات صارمة للصحة والسلامة في جميع الأماكن العامة ، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمباني العامة والمكاتب.

يذكر أن السياح من معظم دول العالم يمكنهم القدوم إلى المملكة عبر التقدم للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت فيما تتوفر لفئات أخرى من السياح لدى الوصول إلى مطارات المملكة ويمكن الاستعلام من شركات الطيران حول متطلبات التأشيرة وأنواعها.

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لقطات من العلا- المصدر هيئة السياحة السعودية ووزارة الثقافة