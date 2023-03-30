تبرع رجل الأعمال السعودي عبدالله بن صالح العثيم مالك ورئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة بمبلغ 100 مليون ريال (26.63 مليون دولار) لصالح حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في تغريدة عبر تويتر “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لشريك الجود أخي عبدالله العثيم على مساهمته الكريمة في #اكتتاب_جود الإسكان الخيري بقيمة 100 مليون ريال، حيث سيكون لها بالغ الأثر في دفع عجلة الإسكان التنموي ورفع نسبة التملك تحقيقًا للمستهدفات الوطنية”.

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لشريك الجود أخي عبدالله العثيم على مساهمته الكريمة في #اكتتاب_جود الإسكان الخيري بقيمة 100 مليون ريال، حيث سيكون لها بالغ الأثر في دفع عجلة الإسكان التنموي ورفع نسبة التملك تحقيقًا للمستهدفات الوطنية. pic.twitter.com/oYSZRqn2GJ — ماجد الحقيل (@majedhogail) March 27, 2023

وأطلقت حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” يوم الخميس الماضي (23 مارس/آذار 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك) وذلك في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحضور عدد من الأمراء السعوديين والوزراء وقيادات الجهات الشريكة لأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، والذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن في المملكة.

وانطلقت حملة هذا العام بشعار “سهمك أخضر مدى الحياة” لتُحاكي في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، وتقدم مفهوم “السهم الرابح” بأرباح خيرية واجتماعية للإسهام في إسكان 3,500 أسرة شديدة الحاجة، وذلك من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية في توفير مبلغ مليار ريال مقسَّم على 100 مليون سهم طيلة أيام الشهر الفضيل، يتمكن خلالها المساهم من التبرع بقيمة تبدأ من 10 ريالات فقط.

منصة جود

تعتبر منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الأربعاء، أن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري التابعة لمنصة جود الإسكان، تخطت مساء أمس الأربعاء حاجز 500 مليون ريال، متجاوزةً بذلك نصف القيمة المستهدفة للحملة، والبالغة مليار ريال في سابع ليالي الشهر الفضيل.

وجاءت هذه العطاءات منذ لحظة قرع الجرس في أول أيام الشهر الكريم، امتداداً لتدشين الحملة بدعم سخيّ من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقيمة 150 مليون ريال، لتتوالى بعدها أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة إس تي سي (stc)، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وقناة إم بي سي (mbc) وقناة العربية للإعلانات.

عبد الله صالح العثيم

تضاعفت العطاءات من شركاء المبادرة وكبار المانحين، حيث ساهمت الهيئة العامة للأوقاف بـ 10 بالمئة من قيمة كل مساهمة، بقيمة تبلغ 100 مليون ريال، فيما أعلن رجل الأعمال عبدالله العثيم عن اكتتابه في الحملة بقيمة 100 مليون ريال في سبيل تمكين الأسر الأشد حاجة من تحقيق الأمان السكني.

وأعلنت مجموعة عجلان وإخوانه وخزام للتطوير العقاري عن الاكتتاب في المنصة بقيمة 50 مليون ريال لكل منهما، وأعلن رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف عن مساهمته وإخوانه بمبلغ 30 مليون ريال، كما هلّت مساهمات كريمة بقيمة 10 مليون ريال عن كل مساهمة، من كل من سمو القابضة، ومجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة بن جار الله، في إطار مساعي الحملة لتغطية الاحتياج السكني للأسر شديدة الحاجة حول المملكة.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

وصممت حملة اكتتاب جود لتحاكي في أسلوبها الاكتتاب في الأسهم الاستثمارية، حيث طرحت في إطار الحملة 100 مليون سهم، بقيمة مالية تبلغ مليار ريال، تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بعوائد خيرية واجتماعية تضمن تحقيق قيم التكافل والتراحم، وتدعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع.