الملياردير مارك موبيوس يشجع على الاستثمار في عقارات دبي

بقلم: تالا ميشال عيسى

قال خبير الأسواق الناشئة ورأس المال الجريء الملياردير مارك موبيوس إنه أعجب بسوق العقارات في دبي والذي يتمتع بسيولة كبيرة في مقابلة حصرية مع “أريبيان بزنس”.

وأعرب موبيوس، الذي انتقل مؤخراً إلى دبي، عن اعتقاده بأن الإمارة تقدم مزيجاً فريداً من العوامل التي تجعلها وجهة استثمارية جذابة. وتساهم المزايا الضريبية للمدينة والبنية التحتية القوية والسلامة وسوق العقارات ذات السيولة الكبيرة والوضع العام للقانون والنظام، مع ميزة إضافية تتمثل في البنوك الموثوقة وعدد كبير من فرص الاستثمار في جاذبيتها بين المستثمرين دون سن الـ 40 عاماً.

ويقول موبيوس: “هناك فرص جيدة لشراء الشقق. السوق يتمتع بسيولة مدهشة، هنا يمكنك شراء عقار بأسعار معقولة مع بنية تحتية جيدة جداً”.

وقد شهد سوق العقارات في دبي أداءً رائعاً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث سجل معاملات تجاوزت 24 مليار دولار. وسجلت هذه الذروة الجديدة قفزة هائلة بنسبة 60% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر في شهر نيسان / أبريل عن شركة الاستثمار العقاري “فورمان فيفدوم”.

وأضاف موبيوس، الذي يعد مرادفاً للاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة مع سمعة كواحد من أكثر مديري الأموال نجاحاً وتأثيراً على مدى السنوات ال 30 الماضية، أن هناك إمكانات أكبر لخلق سوق أكثر سيولة مع المزيد من خيارات الاستثمار.

وقال: “ربما تكون هناك فرص جيدة لتجزئة الشركات العائلية الكبيرة. بمجرد تجزئتها، يمكنك تحويلها إلى عدد غير قليل من الشركات. وبالتالي فإن القدرة على الاستثمار في أسهم مثل هذه الشركات ستشجع على المزيد من الاستثمار وتساهم في نمو اقتصادي أكبر”.

وشهد اقتصاد دبي نمواً وتنوعاً هائلين على مر السنين، حيث تحولت إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة. وركزت استراتيجية التنويع في المدينة على قطاعات السياحة والعقارات والتمويل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا لدعم توسعها الاقتصادي، ونتيجة لذلك، حولت المدينة نفسها إلى واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم للأعمال، وخصوصاً الشركات الناشئة.

وعندما سئل عن تشجيع الآخرين على الانتقال إلى دبي والاستثمار، أيد موبيوس الفكرة بكل قوة.

وسلط الخبير الحائز على العديد من الجوائز الضوء على وجود البنوك ذات السمعة الطيبة، المحلية والأجنبية على حد سواء، التي تقدم خدمات مالية موثوقة وآمنة. وأضاف أن شبكات الاتصالات الممتازة في دبي تتيح معاملات تجارية عالمية سلسة، مما يعزز جاذبيتها كمكان آمن للحفاظ على الاستثمارات.

وأضاف: “دبي مكان رائع لتأسيس الأعمال، لأنه ليس لديك مشكلة ضريبية. من السهل إلى حد ما فتح مكتب هنا وتبدو الحكومة منفتحة تماماً على الشركات الجديدة. الشيء المهم هو أن هناك بنوكاً جيدة هنا وهي صارمة للغاية. لديك الكثير من البنوك الأجنبية هنا مما يضيف بعداً آخر للأمان والبنوك المحلية جيدة حقاً، خدمة رائعة”.

وقال موبيوس إن بيتكوين تمكن من “الاستخدام المشروع لتحويل الأموال، ودبي، كونها موطناً لعشاق العملات المشفرة، يجب ألا تخجل من تمكين الناس من تحويل الأموال.

لقد أصبح الأمريكيون صارمين للغاية في هذا الصدد”.

ومع ذلك، واعترافا بأنه يمكن استخدام بيتكوين في كل من التحويل المشروع وغير المشروع للأموال، أشار موبيوس إلى أن تسليح الولايات المتحدة للدولار ضد روسيا كان “خطأ كبيراً”، مما ساهم في إنشاء “نظام مالي أقل شفافية على مستوى العالم”.