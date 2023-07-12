الملياردير ساويروس يحضر لمشروع عملاق في العراق

أكّد الملياردير المصري نجيب ساويرس عزمه على إطلاق مشروع عقاري ضخم في العراق، ما يمثل عودة الملياردير المصري إلى السوق العراقية التي سبق أن استثمر بقطاع الاتصالات فيها قبل حوالي 20 عاماً.

ونشر ساويرس على حسابه على منصة “تويتر” صورة جمعته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشيراً إلى لقاء مثمر جمعهما واتجاه لإطلاق مشروع عملاق في العاصمة بغداد، وقال: ” مع تمنياتي لدولة الرئيس بالنجاح في تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقي”.

وكشف ساويرس أن تطوير المشروع سيتم عبر شركته “أورا ديفلوبمنت”، فيما لم يفصح عن حجم الاستثمارات المرصودة للمشروع.

وتعتبر تجربة الاستثمار بالتطوير العقاري في العراق الأولى لرجل الأعمال المصري، لكنه سبق أن عمل في سوق الاتصالات العراقية عام 2003 عبر شبكة محمول “عراقنا” والتي تخارج منها في وقت لاحق.