الملياردير داليو يفتتح مكتباً في أبوظبي لإدارة استثمارات عائلته

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أن مكتب عائلة داليو (DFO)، الذي يدير الاستثمارات والمشاريع والأعمال الخيرية لعائلة داليو، قد افتتح مكتباً إقليمياً في أبوظبي.

ويرتبط الملياردير راي داليو، مؤسس شركة “بريدج وتر أسوشييتش”، بعلاقات عميقة وممتدة على مدى عقود مع دولة الإمارات العربية المتحدة وعملاء وشركاء آخرين في المنطقة، ويمثل هذا المكتب الجديد تطورًا طبيعيًا لهذه الشراكات طويلة الأمد، والتي تواكب مرحلة تحول داليو نحو المرحلة التالية من حياته المهنية كمستثمر وفاعل خير ومعلم ومستشار.

وبهذه المناسبة، قال راي داليو: “لدي أكثر من 30 عاماً من العمل والعلاقات الوطيدة مع أفراد وقيادات في إمارة أبوظبي، التي شكلت مصدر إعجاب وتقدير من قبلي لهم. لقد أصبحت أبوظبي مركزاً للعديد من التطورات اللافتة في المنطقة، ومن بينها تلك التطورات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولهذه الأسباب فقد أسعدني اختيار أبوظبي لتكون مقراً جديداً لمكتب عائلة داليو”.

وإلى جانب مكاتبها في كل الولايات المتحدة وسنغافورة، سيشرف مكتب عائلة دايلو في أبوظبي على مجموعة من الأنشطة، من بينها استثمارات عائلة داليو وأعمالها الخيرية، وخاصة الشراكات الإستراتيجية حول مجالات الاهتمام المشتركة مثل، استكشاف المحيطات. وسيتم تعزيز هذه الجهود من خلال استمرار صعود أبوظبي كمركز مالي رائد مع قطاع الخدمات المصرفية عالمية المستوى والخدمات الاستثمارية والبنية التحتية. ولدى مكتب عائلة داليو رغبة قوية في بناء شراكات استراتيجية وطويلة الأجل مع الأطراف المعنية الرئيسية في أبوظبي، حيث يهدف المكتب إلى المساهمة في تنفيذ الرؤية التنموية طويلة الأجل للمنطقة بوجه عام.

سيتولى إدارة مكتب عائلة داليو في أبوظبي، فريق متنوع من المحترفين المتمرسين في عدة مجالات. وسيعمل الفريق بشكل وثيق مع العائلة لضمان التوافق مع استراتيجياتها الاستثمارية والخيرية العالمية.