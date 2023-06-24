الملياردير بافيت يكسب 54 مليار دولار من 3 أسهم

كسب الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاواي»، وارين بافيت، 54 مليار دولار هذا العام من الاستثمار في أسهم شركات «آبل» و«أمريكان أكسبريس» و«موديز”.

وقال موقع «موتلي فول» إنه في نهاية عام 2022، كانت «بيركشاير» تمتلك 895.1 مليون سهم من «آبل»، حيث ارتفع سهم الشركة بما يزيد عن 40% منذ ذلك الوقت حتى الآن، ما يعني مكاسب بقيمة 48.4 مليار دولار.

من جهة أخرى كان لدى «بيركشاير» نحو 151.6 مليون سهم في شركة «أمريكان أكسبريس» بنهاية العام الماضي، وحقق السهم نمواً بنسبة 14%، وهو ما يكفي لجني مكاسب بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تعد «بيركشاير هاثاواي» ثامن أكبر حائز للأسهم في شركة «موديز»، حيث امتلكت 24.7 مليون سهم في الشركة في نهاية عام 2022، وزادت قيمة هذه الأسهم بنحو 1.5 مليار دولار بفضل المكاسب القوية