كيف يدير الملياردير الأميركي إيلون ماسك شركاته وحياته ؟

كشفت تقارير صحفية جزءً من غرائب جدول حياة الملياردير الأميركي” إيلون ماسك” مالك تويتر الجديد، صنفته بـ”غريب الأطوار”، فلديه طقوس وعادات خاصة يتبعها من بينها قرارات مصيرية من المرحاض، الأ أنها جعلت منه أحد انجح رجال الاعمال في العالم.

فالجدول اليومي الذي يتبعه الملياردير الأميركي لإدارة شركاته وحياته الشخصية، “غريب الأطوار”، هذا ما نقلته “العربية” على حسابها في تويتر.

وقالت من غرائب جدول “ماسك” اليومية، الذي يدير أربع شركات ويعمل لنحو 18 ساعة يومياً، أنه يمكنه إتخاذ قرارات مصيرية فجائية بتغريدة أو أكثر من المرحاض .

وهذا ما أكتشفته صحف أمريكية عن “إيلون ماسك” وجدول أعماله اليومية غريب الأطوار، الذي يدير به شركته وحياته في وقت واحد.

“ماسك” لديه طقوس وعادات خاصة يتبعها، ومن الممكن أن تكون بحسب خبراء ذات تأثير على شخصيته وجعله أحد انجح رجال الاعمال في العالم.

و قالت أن من أبرز هذه العادات مدمن على العمل لدرجه أنه قد ينسى أن يأكل لا ينام أكثر من ست ساعات، وباقي وقته يقضيه في تطوير أعماله، و الأستحمام أهم جزئية في يومه؛ فهو يعتبرها فقرة منعشه حتى لأفكاره.. أما وقت متعته فمخصص لقراءة الكتب ومشاهدة رسوم متحركة قبل استسلامي للنوم، لكن هذه الطقوس الشبه مقدسة قد ينسفها ماسك عند السفر.!

من بينها قرارات مصيرية بالمرحاض.. جدول يومي "غريب الأطوار" يتبعه الملياردير الأميركي #إيلون_ماسك لإدارة شركاته وحياته الشخصية#العربية pic.twitter.com/NeiSj5sdWr — العربية (@AlArabiya) July 6, 2023