الملياردير إيلون ماسك يؤسس حزب سياسي جديد باسم “حزب أميركا”

كشف الملياردير إيلون ماسك عن تأسيس “حزب أميركا” بهدف أعلن أنه “سيعيد إلى الأميركيين حريتهم“. وذكر ماسك قال في تدوينة على موقع “إكس” الذي يملكه قائلاً :”حين ترتبط الأمور بإفلاس بلدنا بالهدر والرشوة، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، ولسنا في ديمقراطية، اليوم جرى تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية”. واختار ماسك يوم الاستقلال في الرابع من يوليو الجاري ليجري استطلاعاً للرأي حول تأسيس حزب أمريكا وجلبت نتيجة الاستطلاع لصالح ذلك بنسبة 65.4% نعم، في مقابل 34.6% من الآراء التي ترفض الفكرة. وحتى اللحظة وبناءً على التقارير الحالية وتحليلات الخبراء، لم يُؤكد انضمام أي مشارك رسمي أو شخصية سياسية بارزة إلى إيلون ماسك في قيادة الحزب الأمريكي. ومع ذلك، يُنظر إلى العديد من الأسماء والمجموعات كحلفاء أو مجندين محتملين، بناءً على القيم المشتركة أو التصريحات العامة أو جهود التواصل وهناك قائمة محتملة يمكن أن تؤيد الحزب الوليد مثل أندرو يانغ، حيث أعرب المرشح الرئاسي الديمقراطي السابق ومؤسس حزب “التقدم للأمام” علنًا عن اهتمامه بالتعاون مع ماسك. تواصل يانغ مع ماسك بشأن بناء حزب ثالث معًا، مؤكدًا على جاذبيتهما المشتركة للمستقلين والمعتدلين، على الرغم من أن ماسك لم يستجب علنًا لعرض يانغ.

يُعرف “مشروع القانون الكبير الجميل” الذي تسبب في الخلاف بين إيلون ماسك ودونالد ترامب رسميًا باسم قانون مشروع القانون الكبير الجميل الواحد. هذا التشريع عبارة عن حزمة ضريبية وسياسات محلية شاملة، أيدها الرئيس ترامب وأقرها الكونغرس في أوائل يوليو

– كان ماسك سابقًا من أبرز داعمي ترامب، ماليًا ومستشارًا له، لكنه انفصل عنه علنًا بسبب هذا القانون، واصفًا إياه بـ”العمل البغيض المثير للاشمئزاز” وواصفًا الحزب الجمهوري بـ”حزب الخنزير الخنزير” لدوره في إقرار التشريع.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025