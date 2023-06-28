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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الملك سلمان يهنئ بعيد الأضحى: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم

هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى

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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، داعياً الله أن يحقق “لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار”.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر “نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة”.

وأضاف “ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار. وكل عام وأنتم بخير”.

الحجاج يرمون جمرة العقبة يوم النحر

بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى “جمرة العقبة” بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

الحجاج يبدؤون رمي جمرة العقبة الكبرى 1444-12-10 هـ(واس)

وتابعت وكالة الأنباء السعودية تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في طوابق جسر الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

الحجاج يبدؤون رمي جمرة العقبة الكبرى 1444-12-10 هـ(واس)

ورصدت عدسات ” واس ” الجهود التي يبذلها رجال الأمن وأفراد الكشافة في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام طوابق جسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

الحجاج يبدؤون رمي جمرة العقبة الكبرى 1444-12-10 هـ(واس)
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