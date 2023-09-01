الملك سلمان يصل مدينة نيوم.. أرض المغامرات

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مدينة نيوم، اليوم الجمعة، قادماً من جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي مناسبات ماضية أعلنت وكالة الأنباء السعودية قيام العاهل السعودي بزيارة مدينة نيوم للراحة والاستجمام.

ما هي مدينة نيوم التي زارها الملك سلمان؟

وفي 2017 أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع نيوم الضخم بتكلفة 500 مليار دولار، كجزء من إصلاح رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة.

وتعد جزيرة سندالة الفاخرة، المطلة على البحر الأحمر، الوجهة الأولى المقرر افتتاحها في مدينة نيوم، وذلك في عام 2024.

وتقول نيوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن مغامرات لا تنسى في انتظار الزائرين، خاصة وأنها تتميز بسحر طبيعتها الخلابة من جبال شاهقة وتكوينات صخرية مدهشة.

وتربط مدينة نيوم المطلة على ساحل البحر الأحمر بين ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعلها نقطة محورية، حيث يمكن لنسبة 70% من سكّان العالم الوصول إليها في أقل من 8 ساعات، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

تزدان #نيوم بسحر طبيعتها الخلابة من جبال شاهقة وتكوينات صخرية مدهشة، لتشرق عليها شمس المستقبل الجديد، نحو انطلاقة واثقة لتقدم البشرية.#اكتشف_نيوم pic.twitter.com/cwBrstxN3M — NEOM (@NEOM) July 16, 2020