الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية

قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى زيارة المملكة العربية السعودية قريباً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاءت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم السبت، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، على هامش زيارة الأمير فيصل الرسمية إلى العاصمة طهران.

فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني#الإخبارية pic.twitter.com/tL08YACBJL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

العلاقات الطبيعية هي الأصل

أكد الأمير فيصل، خلال المؤتمر، أن العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل، وأنهما بلدان مهمان في المنطقة لما يجمعهما من أواصر الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، موضحاً أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

فيديو | سفير إيران لدى المملكة: لقاء ودي جمع وزيري خارجية السعودية وإيران في طهران ناقشا خلاله الملفات المشتركة بين البلدين#الإخبارية pic.twitter.com/eciU38dkS1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

وقال أيضاً إن المباحثات بين الجانبين اتسمت بالإيجابية والوضوح، وذلك في إطار استكمال البلدين تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين يوم 10 مارس/آذار 2023، مضيفاً أن العمل جارٍ لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين.

افتتاح السفارة السعودية في طهران قريباً

أشار الوزير السعودي إلى افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية الإيرانية في جدة، وكذلك البعثة الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامية، وسيتبعها قريباً افتتاح السفارة السعودية في طهران.

وأوضح أن لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يتضمن نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتطلعهما إلى تلبية الرئيس الإيراني للدعوة الموجه له لزيارة المملكة العربية السعودية قريباً بإذن الله.

وعبر وزير الخارجية عن أمله بأن تنعكس العلاقات بين المملكة وإيران إيجابياً على البلدين، وتفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما عبر عن أمله بأن تنعكس عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع، من خلال الالتزام المشترك في أمن المنطقة واستقرارها والتعاون في سبيل التنمية الاقتصادية والعلاقات الثقافية البينية وغيرها.

وشدد على أهمية التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالأمن الإقليمي لاسيماً أمن الملاحة البحرية والممرات المائية، وأهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من جميع أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي

في وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأمير فيصل بن فرحان؛ وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية الاستقبال، نقل الأمير فيصل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس الإيراني، تمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق مزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس الإيراني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية مزيد من الازدهار والرفاه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.