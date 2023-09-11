مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بأمر الملك سلمان.. السعودية تطلق جسراً جوياً لإغاثة المغرب

مويضي المطيري by مويضي المطيري

وجّه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم ، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.



وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية .

زلزال المغرب ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 4 آلاف والحصيلة النهائية سترتفع



وأوضح أنه بموجب هذا التوجيه سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة المركز، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال، التي ألمّت بالشعب المغربي الشقيق.


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