سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الملك تشارلز يعزل الأمير هاري بعد صدور تفاصيل واسرار العائلة الملكية في مذكرات الأخير

سامر باطر by سامر باطر

عزل ملك بريطانيا تشارلز الثالث ابنه هاري من منصبه وهو نقيب عام في مشاة البحرية الملكية وقال الملك أنه سيتولى مؤقتا ذلك المنصب، ويأتي بعد أنباء تكشف تفاصيل مذكراته التي يروي فيها تفاصيل محرجة للعائلة المالكة والتي ستصدر في يناير المقبل بـ 16 لغة (ليست اللغة العربية بينها) في كتاب بعنوان “سبير” (Spare) والتي تعني زائد أو بديل.

ويتوقع أن يلحق نشر المذكرات ضررا غير مسبوق بسمعة العائلة الملكية البريطانية، وتشير سكاي نيوز عربية إلى أن هاري وزوجته ميغان المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، تخليا عن واجباتهما الملكية في أوائل عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة.

وأصاب الزوجان النظام الملكي البريطاني بصدمات شديدة في مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري حين اتهمت ميغان عضوا لم تفصح عن اسمه في العائلة المالكة بأنه أثار مخاوف بشأن اللون الداكن المحتمل لابنهما، وقالت إن حياتها كعضو من الأسرة المالكة جعلتها تقف على حافة الانتحار.

وتحدث هاري أيضا عن سلوكه “طريقا مختلفا” عن شقيقه، على الرغم من ظهوره هو وزوجته مع وليام وكيت بعد وفاة الملكة إليزابيث الشهر الماضي.

والكتاب سيظهر منشورا في 15 لغة منها الإسبانية والفرنسية والصينية، والنسخ الإنجليزية ستتوافر في بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا.

وقالت دار النشر إن سعره سيبلغ 28 جنيها استرلينيا (32.43دولارا) في بريطانيا وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.

يذكر أن الممثل الكوميدي جون أوليفر حذر ميغان ماركل قبل زفافها من أنها ستصدم كثيرا وستواجه متاعب كبيرة بسبب زواجها من أحد أعضاء العائلة الملكية البريطانية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...