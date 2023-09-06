المكملات الغذائية.. استثمارات لا تخسر أبداً ومليارات صادمة في 2028

يعد سوق المكملات الغذائية من أكبر الأسواق نموا حول العالم، حيث يحقق نموا سنويا مركبا بنسبة 8.5 % وستصل حجم الاستثمارات فيه إلى نحو 240.90 مليار دولار بحلول عام 2028، بحسب دراسة بحثية نشرها موقع جلوب نيوزواير.

وتشهد صناعة المكملات الغذائية العالمية منافسة عالية بين الشركات، وتركز على استراتيجيات مثل الاستثمارات وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات وعمليات الاستحواذ.

وكشفت الدراسة عن زيادة استهلاك المكملات الغذائية مع زيادة وعي المستهلكين واهتمامهم بالصحة والوقاية.

وأرجعت الدراسة توسع سوق المكملات الغذائية إلى الزيادة في عدد مراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية وصالات الألعاب الرياضية، فضلا عن زيادة الوعي باللياقة البدنية بين الشباب.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع دخل المبيعات وقاعدة المستهلكين لأنواع منتجات المكملات الغذائية، نتيجة القلق المتزايد بشأن صحتهم ولياقتهم البدنية.

المكملات الغذائية

ما هي المكملات الغذائية؟

والمكمل الغذائي هو مادة تضاف إلى النظام الغذائي للشخص لمساعدته على تحقيق أهدافه الغذائية، تهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وإلى تحسين القيمة الغذائية للوجبات اليومية.

ووفقاً للدراسة، زاد سوق المكملات الغذائية في آسيا ودول المحيط الهادئ بسرعة، بسبب المعرفة المتزايدة بالمكملات الصحية، فضلا عن تزايد عدد السكان وزيادة الدخل المتاح.

وارتفع الطلب على المكملات الغذائية في دول مثل الهند والصين واليابان، بسبب زيادة معدل شيخوخة السكان، والوعي بالمنتجات العشبية والأيورفيدا القائمة على المستخلصات.

وبالمثل، من المتوقع أن يظهر نمو سوق المكملات الغذائية زيادة كبيرة في استخدام المنتجات الغذائية في السنوات القادمة، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا.

أنواع المكملات الغذائية

وبحسب الدراسة يقسم سوق المكملات الغذائية حسب النوع (نباتات، فيتامينات، معادن، أحماض أمينية، إنزيمات، بروبيوتيك، ومكملات غذائية أخرى).

بينما يتم تقسيمها حسب الوظيفة إلى (مكملات إضافية، مكملات طبية، تغذية رياضية)، وحسب المستهلك المستهدف إلى (الرضع، الأطفال، البالغين، النساء الحوامل، كبار السن) ، وحسب طريقة التطبيق إلى (أقراص، كبسولات، مساحيق، سوائل، جل ناعم).

توقعت الدراسة أن يؤدي الطلب المتزايد على المكملات الغذائية البشرية في كل من الدول القائمة والناشئة إلى زيادة نمو المنتجات بشكل كبير، خاصة وأنها تعطي وظائف مناعية قوية وتقلل من خطر المخاطر الصحية، بعد أن أبرزت آثار كوفيد -19 والطبيعة الشديدة لفيروس كورونا أهمية المناعة.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي العلاقة بين الغذاء والحصانة إلى زيادة تناول المكملات الغذائية.

المكملات الغذائية واسعة الانتشار

وقالت الدكتورة روقصر رحمان، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى برجيل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن هناك شائعات خاطئة عن المكملات الغذائية باعتبارها حبوبا سحرية، وحذرت بعض الفئات، خاصة من النساء من تناولها أو استخدامها مع الأدوية.

وأشارت روقصر في تصريحات لـ”أريبيان بزنس” إلى أن بعض المكملات الغذائية واسعة الانتشار والشعبية هي فيتامين د والكرياتين وفيتامين ب 12 والحديد والبروبيوتيك التي يستخدمها الشباب في بناء العضلات، لرغبتهم المستمرة في الحصول على نتائج أسرع.

وأضافت: “عادة ما يعتبر الناس المكملات الغذائية حبوبا سحرية، وقليل منهم يجعلون من الطقوس تناولها يوميا حتى لو تخطوا وجباتهم”.

وأشارت إلى أن معظم النساء فوق سن 60 لا يحتجن إلى الكثير من المكملات ما لم تتطلب ذلك حالتهن الطبية”.