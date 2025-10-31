المكتب الاستراتيجي بجازان يحقق التميز ويتصدر تقييم أداء وحدات المتابعة التنموية

حقق المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان إنجازاً نوعياً تمثل في حصوله على أعلى مستوى نضج في تقييم أداء وحدات المتابعة التنموية، ليصبح أول مكتب استراتيجي لتطوير المناطق في المملكة يحقق هذا المستوى المتقدم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب، وبإشراف ومتابعة مباشرة من سموه الكريم. ويأتي هذا التميز بعد إطلاق سموه مراحل التقييم بالشراكة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهدف تطوير وحدات المتابعة التنموية ورفع كفاءتها في إدارة المشاريع وتحسين جودة التنفيذ.

وشملت محاور التقييم: تأسيس وحدة المتابعة، ودعم الأعمال، ودعم المشاريع التنموية، وتطوير القدرات التنفيذية، إضافة إلى المحور الاستراتيجي. وتهدف وحدة المتابعة التنموية في المكتب إلى تعزيز أفضل ممارسات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ورفع كفاءة وفاعلية التخطيط وجودة تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز مستوى الشفافية في تقارير الأداء وضمان موثوقية بيانات المشاريع.

وأسهمت الوحدة في متابعة المشاريع التنموية وتعزيز استقرار تنفيذها وسرعة إنجازها بعمل أكثر من 100 زيارة واجتماع، من أبرزها دعم مشروعي مطار جازان الجديد ومستشفى النساء والولادة.

كما عملت الوحدة على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص عبر تنفيذ 15 برنامجاً تدريبياً تجاوز مجموع ساعاتها 100 ساعة، واستفاد منها أكثر من 300 متدرب ومتدربة، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO).

ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة النضج المؤسسي لوحدة المتابعة التنموية، وتعززت ثقافة التعاون بين الجهات في المنطقة وفق منهجية الهيئة، ما أسفر عن تكريم الوحدة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 2024 لتحقيقها مستهدفات التنمية وجودة الأثر في المنطقة.

ويواصل المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان أداء دوره في وضع السياسات والرؤى الشاملة، ومراجعة الخطط والمشروعات الحكومية، وترتيب أولويات التنفيذ بما يحقق التكامل بين الجهات ويسهم في صناعة مستقبل المنطقة.