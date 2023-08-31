المكتب الإقليمي في دبي لشركة يو بي إس.. إغلاق وتسريح للموظفين

صرح مصدر مطلع لأريبيان بزنس بأن شركة يو بي إس العالمية لخدمات الشحن أغلقت المكتب الإقليمي في دبي الذي يخدم مناطق شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا (ISMEA) كجزء من خطة إعادة الهيكلة التي تركت العديد من الموظفين بلا عمل.

وقال المصدر إن الشركة أقدمت على تسريح ما بين 100 و120 موظفاً من مكتبها في جبل علي في دبي، حيث تم إبلاغ الموظفين بالقرار في أوائل يوليو/ تموز الماضي، وتم إعطاؤهم فترة إشعار مدتها شهر واحد. أريبيان بزنس تواصلت مع الشركة للتعليق، حيث لم تؤكد العدد، لكنها قالت إن “أعمال الشركة تخضع للتطوير باستمرار”.

ماذا يعني إغلاق المكتب الإقليمي في دبي؟

إغلاق المقر الإقليمي في جبل علي يعني أن الشركة ستدمج عملياتها في منطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا مع مقرها الرئيسي في أوروبا الشرقية، وتحديداً في العاصمة التشيكية براغ، وقد علمت أريبيان بزنس إن مكتب الشركة الثاني في الإمارات، الذي يتولى عمليات استلام وتسليم الشحنات والطرود، سيبقى مفتوحًا.

في رسالة وصلت لأريبيان بزنس، قال متحدث باسم شركة “يو بي أس”: “نعمل باستمرار على تطوير أعمالنا استجابة لاحتياجات عملائنا والتغيرات في الاقتصاد العالمي. وقد أدت هذه الجهود إلى تغييرات في وظائف ومسؤوليات بعض موظفينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تسريح الموظفين.”

وأضاف المتحدث: “هذه القرارات لم تكن متعلقة بأداء الموظفين، ونحن نركز على دعم المتأثرين من تلك القرارات، لكننا نجري هذه التعديلات على أعمالنا لضمان استمرار نجاحنا على المدى الطويل.”

ولتعويض الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال هذه الفترة، عرضت الشركة تغطية التأمين الطبي والتأشيرة لمدة شهرين أخريين وتقديم راتب شهرين كاملين كمكافأة، حسبما قال أحد الموظفين السابقين لأريبيان بزنس، وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقال المصدر: “على الرغم من تسريح الموظفين وما حدث، إلا أن الشركة كانت عادلة للغاية في عملية إنهاء خدمة الموظفين، حيث كان الخروج سلسًا، مع إعطاء بعض الموظفين الخيار بالانتقال إلى براغ بشرط خفض الراتب بنسبة تصل إلى 60%.

جاء قرار “يو بي إس” بتسريح الموظفين وإغلاق مكتب جبل علي، بعد أن هدد عمال الشركة ومقرها الولايات المتحدة بالدخول في إضراب لمدة 10 أيام في يونيو/حزيران الماضي، في إطار نقابة سائقي الشاحنات الدولية. شبكة سي إن إن الأمريكية أوردت نبأ الإضراب الذي كان سيشمل أكثر من 330 ألف عامل في الشركة، ما كان سيكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 7.1 مليار دولار، مما يجعله الإضراب الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وكان سيؤدي الإضراب أيضاً إلى خسائر مباشرة لشركة “يو بي إس” تبلغ 816 مليون دولار أمريكي.

نتيجة لذلك، قررت الشركة التصديق على عقد جديد مدته خمس سنوات لإغلاق الباب أمام الإضراب المحتمل، ووعدت برفع الأجور وإلغاء نظام الأجور ذي المستويين لسائقي الشركة المقيمين في مدينة أتلانتا الأمريكية، بالإضافة إلى الإجازة مدفوعة الأجر. وإنهاء العمل الإضافي الإجباري، وإضافة تكييف الهواء إلى الطرازات الجديدة لشاحنات التوصيل التابعة للشركة بدءًا من العام المقبل.

?TEAMSTERS RATIFY HISTORIC UPS CONTRACT



Today, #Teamsters voted by an overwhelming 86.3 percent to ratify the most historic collective bargaining agreement in the history of @UPS: https://t.co/er6xXgCnfx #HotLaborSummer #1u ✊✊✊ pic.twitter.com/nVCCRuaCXD — Teamsters (@Teamsters) August 22, 2023

الموظف السابق في يو بي إس قال لأريبيان بزنس إنه يعتقد أن إعادة الهيكلة كانت نتيجة مباشرة للتهديدات التي أطلقها سائقو الشاحنات في يونيو الماضي.