المكاسب النفطية الهائلة تساعد الدول الخليجية على تنويع اقتصاداتها

تساعد مكاسب غير متوقعة من الدولارات النفطية بعض دول الخليج العربية على سداد ديونها وتوفير السيولة للآخرين لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط، كما أورد تقرير لوكالة “رويترز” اليوم.

وتعهد منتجو النفط الخليجيون بمزيد من الحذر هذه المرة مع ارتفاع أسعار الخام سعيا لتعلم دروس الفترات السابقة من الوفرة التي تحولت بسرعة إلى عصور من شد الأحزمة وعجز شديد.

لكن دول الخليج تدرك بشكل متزايد أن تحول العالم بعيد المدى عن الوقود الأحفوري يضع حداً لمزايا الإعتماد على النفط، ما يدفعها لإنفاق المزيد من أرباحها النقدية المفاجئة على تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.

على سبيل المثال، حددت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان خططًا لتطوير إنتاج الهيدروجين “الأخضر”، المصنوع عن طريق تقسيم المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وتلعب صناديق الثروة السيادية الخليجية دوراً في توسيع دور المؤسسات الخاصة في الاقتصادات التي اعتمدت منذ فترة طويلة على إنفاق الدولة كمحرك رئيسي.

وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن الإنفاق على التنويع من النفط سيظل مرتفعاً ، لكنه أضاف: “المجال الذي قد تتراجع فيه الطموحات هو تنويع الإيرادات المالية وتقليص فرص العمل في القطاع العام”.

وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي سجلت فائضا في الميزانية في الربع الأول بلغ 15,3 مليار دولار إنها “تفصل” إنفاق الدولة عن تقلبات أسعار النفط.

وخططت المملكة لميزانية 955 مليار ريال (254 مليار دولار) هذا العام انخفاضا من 990 مليار ريال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يذهب بعض الفائض المتوقع، وهو الأول من نوعه في المملكة في تسع سنوات، إلى صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي الذي قال إنه يخطط لاستثمار تريليون ريال محلياً بحلول عام 2025.