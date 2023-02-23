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إلزام المكاتب الهندسية في السعودية بالتصميم الزلزالي

المكاتب الهندسية في السعودية أصبحت ملزمة بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني بعد أن ألزمتها أمانات المناطق

ألزمت أمانات المناطق المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني وذلك بعد سلسلة زلازل ضربت العالم

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إمارات المناطق السعودية تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني

ألزمت أمانات المناطق في المملكة العربية السعودية المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني عند إعداد المخططات الإنشائية وذلك بعد أيام من صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

وتضمن الإلزام، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، التقييد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني وإلى الإجراءات التي يتعين اتباعها عند تصميم أو مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية لتصميم المباني في المناطق المعرضة للزلازل، وفقاً لما ورد في الكود السعودي للأحمال SCC 301، التي يتعين الإشارة إليها ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكاتب الهندسية المصممة، على أن يكون ذلك قبل التقديم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في مناطق ومدن المملكة.

وكان وزير التجارة ماجد القصيبي أصدر، مؤخراً، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي وهو الكود الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويعتبر الكود ملزماً، ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال المباني والتشييد في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء والتنفيذ وتشغيله وصيانته وتعديله، في حين أن على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها أو توسعها أو تعديلها أو هدمها تطبيق ما ورد في الكود.

ويأتي ذلك بعد أن ضربت سلسلة زلازل وهزات أرضية المنطقة كان أخرها الزلزال الذي ضرب، صباح اليوم الخميس، شرق طاجيكستان في منطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجيكستان، في حين كان أكثرها تدميراً زلزال، يوم 6 فبراير/شباط 2023، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وخلف نحو 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.

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