أعلنت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية أنه بات بإمكان المقيمين في المملكة العربية السعودية تسجيل مواليدهم إلكترونياً وطلب إيصال الوثائق لعنوانهم عبر منصة أبشر.

وأكدت الأحوال المدنية أنه يمكن بعد تسجيل المقيمين للمواليد إلكترونياً، طلب إيصال شهادة الميلاد إلى عناوينهم.

عزيزي المقيم يمكنك تسجيل مولودك إلكترونياً وطلب إيصال الوثائق لعنوانك غبر منصة ⁧#أبشر⁩



⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/BhkyJqv9gt — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) March 20, 2023

ومنصة أبشر الإلكترونية تتبع لوزارة الداخلية السعودية وتتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، وتربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، ويخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف الاستغناء عن التعاملات الورقية، وإمكانية تنفيذ الخدمات الالكترونية من أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.