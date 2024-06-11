المفكر الشهير نعوم تشومسكي يفقد القدرة على الكلام بعد وعكة صحية

أكدت زوجة تشومسكي، الثلاثاء (11 يونيو) أن زوجها البالغ من العمر 95 عاما موجود في مستشفى في ساو باولو، حيث نقلته على متن طائرة إسعاف مع ممرضتين بعد تعافيه بما يكفي للسفر من الولايات المتحدة إلى البرازيل بعد إصابته بجلطة دماغية في يونيو/حزيران 2023. وكان الزوجان يقيمان هناك منذ عام 2015 بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأكدت تفاصيل تقرير نشرته صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية يوم الاثنين، والذي قال إن زوجها يعاني من صعوبة في الكلام وأن الجانب الأيمن من جسده متأثر. ويزوره يوميا طبيب أعصاب ومعالج نطق وأخصائي رئة.

وقالت فاليريا تشومسكي للصحيفة إن زوجها يتابع الأخبار وعندما يرى صور الحرب في غزة يرفع ذراعه اليسرى في إشارة إلى الندم والغضب.

يعتبر نعوم تشومسكي، الذي يعتبره كثيرون في مختلف أنحاء العالم رمزًا للاحتجاج والاستقلال، ناشطًا وناقدًا مؤثرًا تحدى بشكل متكرر سياسة الولايات المتحدة في كل شيء من الشرق الأوسط إلى أمريكا الوسطى، وكذلك ما يعتبره وسائل إعلام مطيعة. يقرأ الملايين من الناس كتبه ومقالاته ويناقشونها.

كان تشومسكي عضوًا في هيئة التدريس لفترة طويلة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في عام 2017، انضم إلى كلية العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة أريزونا في توسون.

لقد حول دراسة اللغويات بكتابه الشهير عام 1957، “الهياكل النحوية- Syntactic Structures”، حيث كتب أن البشر لا يتعلمون اللغة فحسب، بل يولدون بقدرة فطرية تفسر كيف يمكنهم صياغة وفهم الجمل التي لم يروها أو يسمعوها من قبل.

وقالت فاليريا تشومسكي لصحيفة فولها دي ساو باولو إنها تفكر في الانتقال إلى شقة بالقرب من الشاطئ في ريو دي جانيرو بعد أن قرأت أن العيش في مكان مشمس يمكن أن يساعد مرضى السكتة الدماغية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مطلع الأسبوع الماضي أن المفكر وعالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي، 95 عامًا، “لم يعد قادرًا على الكلام” بعد تعرضه لوعكة صحية فيما أكدت مساعدته السابقة أن تشومسكي أصبح غير قادر على الحركة.

وكشفت مساعدة تشومسكي السابقة أن صحة نعوم تشومسكي تدهورت بعد تعرضه لحادث طبي، مما جعله غير قادر على التواصل، ولم يظهر عالم اللغة الشهير البالغ من العمر 95 عامًا علنًا منذ يونيو من العام الماضي. وكان تشومسكي قد نال شهرة عالمية بعد كتابه «تصنيع الإجماع -أو القبول» وحاز على شعبية كبيرة لأنه يواظب على الرد على البريد الإلكتروني ترده من أي شخص!

وفي تدوينة نشرتها ميديا لنس Media Lens، تم الكشف عن أنه من غير المرجح أن يعود أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للظهور أمام الجمهور بعد تدهور صحته. ونقل المنشور عن بيف ستول، المساعدة السابقة للبروفيسور تشومسكي، التي شاركت الأخبار لأول مرة في منتدى ريديت أوضحت سبب عدم قيام الأكاديمي بالاستجابة كالعادةً على رسائل البريد الإلكتروني التي دأب على الرد عليها كما أنه توقف عن إجراء مقابلات صحفية.