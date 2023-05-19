المغرب ينفي طلب 100 ألف دولار مقابل مباراة مع منتخب مصر

نفت الجامعة الملكية المغربية (اتحاد كرة القدم) الأنباء التي انتشرت حول طلبها من نظيرها المصري مبلغ 100 ألف دولار لقاء اقامة مواجهة ودية بين منتخبي البلدين في القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة محمد مقروف في تصريحات صحفية: “انتشرت أخبار في الساعات الأخيرة بأننا طلبنا مبلغ 100 ألف دولار مقابل مواجهة منتخب مصر ودياً وهذا الأمر لم يحدث، فلم نطلب ذلك”.

وأضاف: “كل ما تم تداوله كذب في كذب ولم يحدث أي تواصل بين الاتحاد المغربي والاتحاد المصري في هذا الشأن نهائيا خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “ما يحدث هو شغل سماسرة وشركات تسويق تقوم بعمل هذه الأمور غير الصحيحة ولم نتحدث نهائيا مع أي طرف بخصوص مواجهة المنتخب المصري ولم نطلب هذا المبلغ”.

واختتم: “نحترم منتخب مصر ونجومه كثيرا، ونعتز بعلاقتنا مع الإخوة في مصر، ولا نريد أن تحدث أي أزمات بسبب أخبار غير صحيحة”.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء انتشرت بإن شركات التسويق عرضت على الاتحاد المصري لكرة القدم خوض مباراة ودية مع أسود الأطلس في الخارج، ولكن الاتحاد طلب إقامتها في القاهرة لضيق الوقت.

وأشارت الأخبار إلى أن الجامعة الملكية طلبت مقابل مادي ضخم وتحمل تذاكر الطيران والإقامة في القاهرة.