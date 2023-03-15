ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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المغرب قد ينافس السعودية ومصر في عرض استضافة كأس العالم 2030

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

من المرجح أن تنافس المغرب إلى جانب اسبانيا والبرتغال، عرض مصر – اليونان – السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، تكشف ذلك مع أعلان المغرب مساء اليوم الثلاثاء، انضمامه رسميًا لملف إسبانيا والبرتغال الذي سينافس على حق استضافة كأس العالم 2030. وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030. وأوضح الملك محمد السادس في رسالة بمناسبة تسليمه جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في كيغالي، وألقاها وزير التربية والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي. وقال العاهل المغربي في الرسالة : ” إن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك”.

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قد أعلن أن المملكة تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان، لكن لم يصدر تأكيد رسمي لاحقا حول ذلك.

وكان من المقرر أن تتواجد أوكرانيا مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 ولم تعد تتواجد بسبب ما يحدث في أوكرانيا والحرب الروسية.

ويعتبر ملعب تنظيم كأس العالم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال هو الثاني وسيكون حتى الآن ضد ملف أمريكا الجنوبية بين أوروجواي والأرجنتين وتشيلي مع انتظار تقديم ملف مصر والسعودية واليونان.

وفي وقت سابق كانت إسبانيا والبرتغال استبعدتا، في البداية، المغرب من الملف المشترك، لأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم اعترضا على ترشيحات دول من اتحادات قارية مختلفة، لكن يبدو أن الأمر سيختلف الآن، في الوقت الذي تخطط فيه دول أخرى مثل السعودية ومصر واليونان لتقديم عرض مشترك.

وكانت آخر مرة استضافت فيها إسبانيا نهائيات كأس العالم عام 1982، بينما لم تستضيف الجارتان البرتغال والمغرب هذا الحدث الدولي.

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