المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار مقسمة إلى شريحتين متساويتين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية يوم الخميس عن وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية.

وقالت الوزيرة نادية فتاح العلوي إن قيمة الشريحة الأولى تبلغ 1.25 مليار لأجل 5 سنوات، أما الشريحة الثانية وهي أيضا بـ 1.25 مليار دولار فهي لأجل سداد 10 سنوات.

وقادت العلوي حملة ترويجية للسندات هي الأولى منذ 3 سنوات، في بوسطن ونيويورك ولندن.

وكان المغرب قد جمع 3 مليارات دولار في العام 2020 من بيع سندات على ثلاث شرائح، وفق وكالة “رويترز”.

ويعد هذا الاصدار جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة المغربية وحقق نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء.

ويعاني المغرب من تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم لمستويات قياسية وصلت إلى 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021.

وفي كانون الثاني/يناير، سجل معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفاع بنسبة 8.9%، هو الأعلى منذ التسعينات.