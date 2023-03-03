فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

فادي طنّوس by فادي طنّوس
المغرب

أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار مقسمة إلى شريحتين متساويتين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية يوم الخميس عن وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية.

وقالت الوزيرة نادية فتاح العلوي إن قيمة الشريحة الأولى تبلغ 1.25 مليار لأجل 5 سنوات، أما الشريحة الثانية وهي أيضا بـ 1.25 مليار دولار فهي لأجل سداد 10 سنوات.

وقادت العلوي حملة ترويجية للسندات هي الأولى منذ 3 سنوات، في بوسطن ونيويورك ولندن.

وكان المغرب قد جمع 3 مليارات دولار في العام 2020 من بيع سندات على ثلاث شرائح، وفق وكالة “رويترز”.

ويعد هذا الاصدار جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة المغربية وحقق نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء. 

ويعاني المغرب من تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم لمستويات قياسية وصلت إلى 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021.

وفي كانون الثاني/يناير، سجل معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفاع بنسبة 8.9%، هو الأعلى منذ التسعينات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا