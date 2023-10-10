فريق التحرير by فريق التحرير

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200 طائرة لتعزيز أسطول الخطوط المغربية قبل مونديال 2030

تعتزم الخطوط الملكية المغربية إنفاق 25 مليار دولار لشراء 200 طائرة خلال الأعوام العشرة المقبلة، في اطار الاستعداد لكأس العالم 2030

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط الملكية المغربية

قال عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية المغربية، إن الشركة ستطرح مناقصة بحلول نهاية العام لشراء 200 طائرة في غضون 10 سنوات لتلبية الطلب المتزايد من السياح قبل كأس العالم 2030 الذي سيستضيفه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتعتزم الشركة إنفاق ما يصل إلى 25 مليار دولار لمضاعفة أسطولها 4 مرات من 50 طائرة وفقاً لعدو.

وأضاف عدو في تصريحات لوكالة “رويترز” إن “الشركة تسعى لشراء طائرات أغلبها للرحلات المتوسطة لكنها ستشتري أيضا طائرات للمسافات الطويلة والقصيرة لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق أفريقية متنامية”.

وقال عدو، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقام في مراكش، إن “ما أعددناه بالفعل لعام 2030 سيضعنا في وضع جيد جدا لاستضافة كأس العالم هذا”.

وتربط شركة الخطوط الجوية المغربية، إحدى أكبر شركات الطيران في أفريقيا، حوالي 50 مطارًا في القارة، وقالت الشركة أيضًا إن توسعها يفضي إلى أهداف المغرب المتمثلة في جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 11 مليونًا العام الماضي.

وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.

وقال عدو إن خطط خصخصة الخطوط الجوية المغربية أو إدراجها في بورصة الدار البيضاء “ليست قائمة في الوقت الحالي… فلنبدأ أولا بتطوير شركة الطيران وجعلها أقوى بكثير”.

وأشار إلى أن الهدف من شراء الطائرات هو أن تصبح المملكة رابطاً عالمياً”، إذ يسعى المغرب لأن تكون الدار البيضاء مركزاً حديثاً يتمتع بقدرة استيعابية كبيرة، مع سوق ضخمة، خاصة مع حصول المملكة على حق تنظيم كأس العالم في 2030.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...