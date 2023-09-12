المغرب يرفض مساعدات الجزائر

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن المملكة المغربية رفضت مساعدات الجزائر المقدمة بشأن أزمة زلزال مراكش الذي أودى بحياة ما يقارب 3 آلاف شخص.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن المملكة المغربية قد أعلنت أنها ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، مشيرة إلى أن وزير العدل المغربي صرح أمس بقبول المغرب المساعدات الإنسانية المقترحة من طرف الجزائر.

وأضافت: أن وزارة الشؤن المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء، أبلغت المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب، لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق بالبلاد ليل الجمعة، وذلك على الرغم من الخلافات السياسية بين البلدين، والتي تسببت في إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام الرحلات المغربية منذ عام 2021.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان لها، أن الجزائر مستعدة بشكل تام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.