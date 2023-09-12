ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولمجتمع

المغرب يرفض مساعدات الجزائر

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
مساعدات الجزائر

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن المملكة المغربية رفضت مساعدات الجزائر المقدمة بشأن أزمة زلزال مراكش الذي أودى بحياة ما يقارب 3 آلاف شخص.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن المملكة المغربية قد أعلنت أنها ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، مشيرة إلى أن وزير العدل المغربي صرح أمس بقبول المغرب المساعدات الإنسانية المقترحة من طرف الجزائر.

وأضافت: أن وزارة الشؤن المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء، أبلغت المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب، لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق بالبلاد ليل الجمعة، وذلك على الرغم من الخلافات السياسية بين البلدين، والتي تسببت في إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام الرحلات المغربية منذ عام 2021.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان لها، أن الجزائر مستعدة بشكل تام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.

زلزال المغرب الأعنف منذ قرن.. 2012 قتيلا ومئات الجرحى (محدث)
زلزال المغرب ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 4 آلاف والحصيلة النهائية سترتفع
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا