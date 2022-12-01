كأس العالم: المغرب يتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على كندا

في مباراته الثالثة بدور المجموعات، فاز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم بقطر.
أبرز محطات المباراة
- أحرز حكيم زياش الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 4.
- ضاعف يوسف النصيري النتيجة للمغرب بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 23.
- فيما أحرز هدف كندا المدافع المغربي نايف أجرد في الدقيقة 40 في مرماه.
المغرب وكرواتيا
وفي نفس المجموعة تعادل المنتخبان البلجيكي والكرواتي بدون أهداف، لتتأهل المغرب في المركز الأول برصيد 7 نقاط، يليها كرواتيا برصيد 4 نقاط.