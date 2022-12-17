المغرب وكرواتيا: الناريون في المركز الثالث وأسود الأطلس في الرابع بمونديال قطر

بعد مباراة مثيرة لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر، حصل المنتخب المغربي على المركز الرابع بعد الخسارة أمام نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما في ملعب خليفة الدولي لتحصل كرواتيا على المركز الثالث في هذه البطولة.

أبرز محطات المباراة

أحرز هدف التقدم لكرواتيا غفارديول في الدقيقة 6

جاء هدف التعادل للمغرب برأسية أشرف داري في الدقيقة 8

أحرز أورزيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 42

الاعتزاز والفخر

وقد أصبح المغرب أول منتخب، عربي وأفريقي، يصل إلى نصف النهائي، ولكن حظوظه توقفت، الأربعاء، بعد الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي.وقال مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، قبل مباراة كرواتيا إن فريقه يشعر بالاعتزاز والفخر، لأنه سيلعب مباراة سابعة، في نهائيات كأس العالم، على الرغم من أنها ليست مباراة النهائي، التي كان يتمناها.