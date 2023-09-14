المغرب: هزة أرضية بشدة 4.6 درجة وتفجر ينابيع جديدة

نقلت تقارير إخبارية عن مفاجأة تلقاها سكان مناطق الزلزال في المغرب مع تفجر ينابيع من المياه العذبة، وبعودة الحياة إلى كثير من الينابيع الأخرى التي جفت منذ سنوات، بعد جفاف حاد للعام السادس، فيما سجل مركز أمريكي هزة أرضية بشدة 4.6 درجة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع إخبارية مغربية على وسائل التواصل الاجتماعي تفجر ينابيع وظهور شلالات للمياه الجوفية في منطقة سوس والحوز عقب الزلزال الذي ضرب مناطق في المغرب مساء الجمعة، لكن تبين أن بعض الصور قديمة تعود لدول أخرى منها سوريا.

لكن تحقق تقرير موقع الجزيرة من ينابيع انفجرت فعلا في مناطق مثل كل من أكديم وكنطولة وإيمي نولاون وتمسيلت وأزضل وأمزري، وفي إقليم الحوز (جنوبي غربي البلاد) تحدث سكان عن ظهور ينابيع جديدة أو عودة المياه بقوة إلى أخرى جفّت، وخاصة في قريتي إيجوكاك وثلاثاء يعقوب، وكذلك الأمر في إقليم تارودانت (جنوبي البلاد) حيث عاينت الجزيرة نت مياها متدفقة في نهر “أسيف أونزال” بقرية إيخفيس الواقعة في منطقة تيزي نتاست.

ويقول سكان من المنطقة تحدثوا للجزيرة نت إن هذه الظاهرة ربما “من حسنات الزلزال”، وإنها ستعيد الحياة إلى كثير من الأنشطة الزراعية البسيطة التي كانوا يمارسونها في عقود سابقة على مجاري هذه العيون والأنهار قبل أن تجف.

بفعل الزلزال والصدع الذي أحدثه في طبقات الأرض، ظهرت ينابيع في بعض المناطق في الأطلس الكبير.

سالت جراحنا دما

وسالت عيوننا دموعا

وسالت جراح الأرض ماء معينا

وكأنها تقول لنا

لا تنزفوا لوحدكم

لتضمد جراحنا وتجفف دموع مآقينا#زلزال_المغرب pic.twitter.com/sDMTl7F8ig — محمد جليل Mohamed Jalil (@s_im0h_ja_lil) September 13, 2023