المغرب في المونديال.. هل يفعلها “أسود الأطلس” بعد 36 عاما

يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم تحضيراته استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022، وسط آمال عريضة بتحقيق نتائج إيجابية.

وتعتبر هذه المشاركة السادسة للمغرب في تاريخ منافسات كأس العالم، حيث يطمح منتخب “أسود الأطلس” لتجاوز دور المجموعات وتكرار إنجاز مونديال 1986 حينما بلغ الدور الثاني.

وقد وضعت قرعة نهائيات مونديال قطر 2022 التي أجريت مطلع أبريل الماضي منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويحتل المنتخب المغربي الذي تمكن من بلوغ كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعد مونديال روسيا 2018، المركز الثاني والعشرين عالميا والأول عربيا ضمن آخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

حظوظ قائمة

ويعتقد العديد من متتبعي كرة القدم في المغرب بأن حظوظ المنتخب المغربي تبقى قائمة لكي يبصم على مشاركة قوية ومشرفة، رغم أن قرعة المونديال قد أوقعته ضمن مجموعة قوية تضم المنتخب البلجيكي، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، وكرواتيا وصيف مونديال روسيا 2018، إلى جانب المنتخب الكندي بجيل يضم عددا من اللاعبين البارزين.

ويشدد المحلل الرياضي عبد المجيد الخال، على أن حظوظ المنتخب المغربي لتخطي دور المجموعات تظل متساوية مع باقي المنتخبات التي تتواجد معه في المجموعة السادسة.

ويؤكد الخال لـ”أريبيان بزنس” على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، خصوصا أن المنتخب المغربي يمتلك لاعبين متمرسين في الدوريات الأوروبية وذوي مهارات فنية عالية وهو ما يشكل إحدى نقاط القوة التي يتمتع بها “أسود الأطلس” والتي قد ترجح كفتهم إلى جانب مميزات أخرى يلخصها المحلل الرياضي في:

• فريق متجانس يضم أجود العناصر التي تتمتع بفرديات عالية وبفكر تكتيكي.

• لياقة بدنية عالية وسرعة في تنفيذ العمليات وارتقاء جيد لدى اللاعبين.

• حارس مرمى – ياسين بونو – من بين الأفضل في العالم.

• أظهرة متمرسة ولامعة دوليا –أشرف حكيمي ونصير مزراوي.

• تلاحم بين اللاعبين وروح قتالية.

• عودة حمد الله وغياب حارث.

وفي الوقت الذي شكلت عودة لاعب نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله إلى عرين الأسود مفاجأة سارة بالنسبة للجماهير المغربية، فقد شكل غياب مهاجم مارسيليا الفرنسي أمين حارث بسبب الإصابة صدمة في الأوساط الكروية في المغرب.

عن عودة عبد الرزاق حمد الله إلى تشكيلة المنتخب يرى إدريس التزارني الصحفي المهتم بالشأن الرياضي، بأن انضمام حامل لقب “الجلاد” لتشكيلة “الأسود” من شأنه تعزيز قوة خط هجوم كتيبة وليد الركراكي.

ويضيف التزارني في تصريح لـ”أريبيان بزنس”، أن حمد الله الذي افتقد المنتخب خدماته بسبب مشاكل سابقة يعد من بين اللاعبين الذين يملكون قدرة على إرباك دفاع الخصم، “وهو لاعب يمتاز بمهارات وفرديات ولياقة عالية، من شأنها أن تحدث الفارق خلال المباريات”.

من جهة أخرى لم يخفِ المتحدث حجم الصدمة التي خلفتها إصابة مهاجم أولمبيك مارسيليا أمين حارث والذي كان الناخب الوطني يراهن كثيرا على خدماته.

ومع ذلك يعتقد المتحدث، بأن وليد الركراكي قادر على إيجاد الحلول والعمل على تعويض غياب أمين حارث، و بالتالي عدم تأثير ذلك على مسار الفريق.

حلم عمره 36 عاما

ويتطلع المغرب من خلال مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم إلى تكرار الإنجاز التاريخي لدورة مكسيكو 1989 عندما تجاوز المجموعات الأولى للبطولة الأكثر جماهيرية حول العالم.

وقد تمكن “أسود الأطلس” حينها من بلوغ الدور الثاني كأول بلد عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، بعد تخطي منتخبات البرتغال (1-3) وتحقيق تعادلين سلبيين أمام إنجلترا وبولندا.

وخرج المغرب من ثاني مشاركة مونديالية في تاريخه من دور ثمن النهائي بعد هزيمته بصعوبة أمام ألمانيا الغربية (0-1) في آخر أنفاس المباراة.

المقابلات والتشكيلة

ويرتقب أن يواجه المنتخب المغربي في أول مبارياته في مونديال قطر 2022، يوم 23 نوفمبر الحالي المنتخب الكرواتي، ثم يلتقي بالمنتخب البلجيكي في 27 من الشهر نفسه، أما المباراة الثالثة ضمن الدوري الأول فستجمعه بنظيره الكندي في الفاتح من ديسمبر.

وتضم تشكيلة منتخب “أسود الأطلس” ثلة من النجوم الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية والإنجليزية إلى جانب الدوري المحلي من أبرزهم:

• أشرف حكيمي (ظهير أيمن باريس سان جرمان الفرنسي).

• ياسين بونو (حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني) وأفضل حارس مرمى في الليغا.

• حكيم زياش (مهاجم تشيلسي الإنجليزي).

• نصير مزراوي (لاعب بايرن ميونخ الألماني).

• سفيان بوفال (جناح أنجيه الفرنسي).

• نايف أكرد (مدافع وست هام الإنجليزي).