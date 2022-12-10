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المغرب ضد البرتغال: أسود الأطلس يلتهمون الملاحين ويتأهلون لنصف نهائي المونديال

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تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي في مونديال قطر بعد الفوز على فريق البرتغال في ملعب الثمامة بهدف دون مقابل.

أبرز محطات المباراة:

  • أحرز النصيري هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 42 من الشوط الأول
  •  عجز المنتخب البرتغالي عن تحقيق التعادل في الشوط الثاني
  • جاء هذا العجز رغم مشاركة رونالدو في الشوط الثاني من المباراة، ويبدو أنها المشاركة الأخيرة له في بطولات كأس العالم

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أول فريق

ويعد المغرب الفريق الوحيد من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل إلى دور الثمانية بمونديال قطر. وبالفوز على البرتغال يكون الفريق المغربي أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي. كما أنها الدولة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة المتبقية في منافسات مونديال قطر، التي هي بدورها أول دولة عربية تستضيف البطولة.

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