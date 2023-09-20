المغرب سينفق 11.7 مليار دولار لإزالة آثار الزلزال

حدد المغرب مبلغ 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق الشهر الجاري.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للديوان الملكي، الأربعاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط خصصت لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

وضرب زلزال بشدة 6.8 درجات على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش في الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء الجمعة 9 سبتمبر 2023 بالتوقيت المحلي، وشعرت به مناطق واسعة بالشمال والشمال الشرقي للمغرب.

وحسب آخر إحصاء رسمي فإن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ارتفع إلى 2901 شخص، فضلا عن 5 آلاف و530 مصابا.

وجاء في البيان أن البرنامج يضم مشروعات تهدف إلى “إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة… وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة”، وكذلك الانفتاح على المناطق المتضررة.

وضرب الزلزال بعضا من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.

وذكر البيان أن البرنامج يتضمن تشكيل احتياطي من المواد الأولية كالخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية، وذلك “للتصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية”.

وأشار الديوان الملكي إلى أن تمويل البرنامج سيكون من الميزانية العامة للدولة والمساعدات الدولية والحساب الخاص للتضامن الذي سبق وفتحته الحكومة المغربية بعد الزلزال.

وتلقى الحساب حتى الآن تبرعات تبلغ نحو 700 مليون دولار.

وقال الديوان الملكي الأسبوع الماضي إن 50 ألف منزل تضررت وإن السلطات ستوفر المأوى و30 ألف درهم (ثلاثة آلاف دولار) لكل أسرة متضررة.

كما تعهد بتقديم مساعدة لإعادة الإعمار حجمها 140 ألف درهم للمنازل المنهارة و80 ألفا للمتصدعة والمتضررة.