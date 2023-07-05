المغرب.. 14 مليار دولار عائدات متوقعة لتصدير السيارات خلال 2023

قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إنه يتوقع ارتفاع صادرات بلاده من السيارات بنسبة تصل إلى 40% خلال عام 2023، متوقعاً أن تجني المملكة عائدات بنحو 13.8 مليار دولار من صادرات السيارات هذا العام.

وبلغت إيرادات المغرب من صادرات السيارات خلال العام 2022 نحو 111 مليار درهم (11.12 مليار دولار).

وتمثل إيرادات صادرات السيارات أكثر من 25% من إجمالي إيرادات الصادرات.

وقال الوزير، الثلاثاء، إن استمرار وتيرة التصدير في المنحى التصاعدي الذي توجد عليه الآن يرفع صادرات البلاد من السيارات بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، بحسب صحيفة “هسبريس”.

وأوضح رياض مزور أن قطاع تصنيع السيارات المغربي يوفر نحو 238 ألف فرصة عمل دائمة في نحو 260 مصنعا.

وأضاف أن البلاد تشهد حاليا بناء 60 مصنعا جديدا لصناعة السيارات بأماكن مختلفة في المملكة.

وأشار مزور إلى أن 86% من إجمالي الصادرات هي مواد مصنَّعة، وتبلغ قيمة صادراتها نحو 370 مليار درهم (37.1 مليار دولار) سنويا.