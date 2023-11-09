المغرب بدون نجمي ريال مدريد واتحاد جدة في تصفيات المونديال

خلت قائمة منتخب المغرب المستدعاة للتوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الحالي، التي أعلنها وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب، من إبراهيم دياز، صانع ألعاب ريال مدريد، ومهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمدالله.

جدل اختيار إبراهيم دياز للمنتخب الذي سيمثله

وأثار إبراهيم دياز، صانع ألعاب ريال مدريد، جدلا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة حول المنتخب الذي سيختار تمثيله دوليا، سواء كان المغرب أو إسبانيا.

وقد رجحت تقارير عديدة اختياره للمغرب، وتواجده ضمن معسكر الشهر الحالي، لكن ذلك لم يحدث ليؤجل الأمر للتوقف القادم.

ويواجه منتخب أسود الأطلسي، إريتريا، وتنزانيا، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

أسباب استبعاد مهاجم الاتحاد السعودي من المنتخب

رغم إحراز حمدالله 5 أهداف في دوري روشن السعودي إلا أنه ليس في أفضل حالاته حاليا، وقد أدى استبعاد نونو سانتو، المدرب السابق للاتحاد، من مواجهة القوة الجوية الأخيرة في دوري أبطال آسيا، لاستبعاده أيضا من قائمة منتخب بلاده.

وضمت قائمة منتخب المغرب، النجوم أصحاب إنجاز المركز الرابع في كأس العالم 2020، وعلى رأسهم أشرف حكيمي، يوسف النصيري وحكيم زياش وعز الدين أوناحي، وياسين بونو، وسفيان أمرابط.