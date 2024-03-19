المغرب.. استقرار سعر الفائدة عند 3% وتوقعات متباينة للنمو و التضخم

قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3% للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع مجلسه الذي عقده اليوم الثلاثاء، وذلك تماشيًا مع توقعات عدد من البنوك الاستثمارية والمحللين الاقتصاديين.

ويأتي هذا القرار بعد دورة تشديد نقدي بدأت في أيلول/سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته في شباط/فبراير 2023 بنحو 10.1%.

وشهدت الضغوط التضخمية انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، حيث سجلت أسعار المستهلكين 2.3% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهرًا.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يتوقع بنك المغرب المركزي أن يصل التضخم إلى 2.2% في العام الجاري، بينما يبقى التوقع للعام المقبل عند 2.4%.

وأكد بنك المغرب المركزي في بيانه الصحفي أن “المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال ملائماً لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.

وخفض بنك المغرب توقعاته للتضخم للعام الجاري من 2.4% إلى 2.2%، بينما أبقى توقعه للعام المقبل عند 2.4%.

وتوقع انخفاض النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.1% من 3.2% المتوقع سابقاً، وذلك بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على القطاع الزراعي.