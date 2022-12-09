المغرب: أسود الأطلس يضيفون 17 مليون دولار إلى غنائمهم من كأس العالم في قطر

لا حاجة للقول إن رياضة كرة القدم أصبحت صناعة ضخمة ومجالا للاستثمار تُضخّ فيه مليارات الدولارات، فضلاً عما يتحصّل عليه محبّو الساحرة المستديرة من متعة المشاهدة والتشجيع.

وتحصل الفرق المشاركة في كأس العالم على جوائز مالية متفاوتة حسب الأدوار التي تصل إليها في المسابقة الأكثر شعبية حول العالم.

هذه الجوائز يخصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، سنويا. وخصص الفيفا:

إجمالي 440 مليون دولار جوائز مالية لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر،

بزيادة بلغت 40 مليون دولار عن النسخة السابقة من الكأس التي استضافتها روسيا في عام 2018.

فيما كان إجمالي قيمة جوائز نسخة كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل تساوي 358 مليون دولار.

ومنحت الفيفا 2.5 مليون دولار للفرق التي نافست على التأهل لكأس العالم 2022.

أما الفرق التي تأهلت بالفعل للمونديال وبلغ عددها 32 فريقا في ثماني مجموعات، فقد تحصّلت على مبلغ تسعة مليون دولار لكل فريق مقابل المشاركة، بغضّ النظر عن نتائج المباريات.

وحصلت الفرق التي تأهلت لدور الستة عشر أو ثمن النهائي على مبلغ 13 مليون دولار لكل فريق.

وستحصل الفرق المتأهلة لدور الثمانية أو ربع النهائي على 17 مليون دولار لكل فريق.

وسيحصل الفريق الذي سيحتل المركز الرابع في هذه البطولة على:

25 مليون دولار.

أما الفريق صاحب المركز الثالث فسيحصل على 27 مليون دولار.

وسيحصل الوصيف على مبلغ 30 مليون دولار

أما الفريق الذي سيتوّج باللقب في بطولة كأس العالم 2022، فسيتحصل على مبلغ وقدره 42 مليون دولار.

Find out how to watch the #FIFAWorldCup Quarter-Finals wherever you are ? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022

هذا، وخصّص الفيفا مبلغ 50 ألف دولار قيمة معدّات وأجهزة رياضية للدولة التي ستفوز بجائزة اللعب النظيف في هذا المونديال.

وسيحصل الفريق الفائز بالبطولة على كأس مطلية بالذهب، فضلا عن ميداليات ذهبية. أما الفريقان في المركز الثاني والثالث فسيحصلان على ميداليات فقط.

المغرب يصنع التاريخ

وقد تأهل منتخب المغرب أو أسود الأطلس للدور ربع النهائي ليكتب بذلك تاريخا ويصبح أول منتخب عربي يصل باستحقاق لهذا الدور بعد إزاحة فريق الماتادور الإسباني بركلات الترجيح.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره البرتغالي السبت في الدور ربع النهائي للمونديال.

ما هي المباريات المتبقية في كأس العالم؟

وإلى جانب المغرب والبرتغال، تنافس ست فرق أخرى في الدور ربع النهائي هي منتخبات: فرنسا حامل اللقب، وإنجلترا، والأرجنتين، وهولندا، وكرواتيا والبرازيل التي أحرزت اللقب خمس مرات في رقم قياسي.

وتواجه فرنسا إنجلترا غدا السبت،

وتلعب الأرجنتين في مواجهة هولندا الجمعة،

كما يواجه منتخب البرازيل نظيره الكرواتي اليوم أيضا.

ولم تحصل على كأس العالم غير ثماني دول فقط هي:

إيطاليا، وألمانيا (أربع مرات لكل منهما)؛

والأرجنتين، والأورغواي، وفرنسا (مرتين لكل فريق)؛

وإنجلترا وإسبانيا (مرة واحدة)،

إضافة إلى البرازيل (خمس مرات).

أما قطر، التي استضافت البطولة، فبحسب الرئيس التنفيذي للمونديال خالد الخاطر، من حديث أدلى به لوكالة الأنباء القطرية، تناهز عوائد تنظيم البطولة ستة مليارات دولار.