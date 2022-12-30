المغربي إلياس بن صغير يتفوق على مبابي وتيري هنري برقم قياسي في الدوري الفرنسي

كتب لاعب كرة القدم المغربي إلياس بن صغير اسمه في سجل الأرقام القياسية للدوري الفرنسي بأحرف من ذهب، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراته الأولى.

وسجّل بن صغير البالغ من العمر 17 عاماً و315 يوماً هدفين مع فريقه موناكو ليقوده للفوز على أوكسير 3-2.

وتفوق بن صغير بهدفيه على أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الفرنسية مثل:

كيليان مبابي

تيري هنري

زين الدين زيدان

ميشال بلاتيني

ونجح هؤلاء بتسجيل ثنائيات عديدة لكن ليس في أول ظهور لهم في البطولة الفرنسية.

وأصبح بفضل هدفيه أيضاً ثاني أصغر لاعب في تاريخ موناكو يسجل هدفين في المطلق، بعد الأسطورة تيري هنري الذي سجّل هدفين عام 1995، في شباك نادي لانس، حين كان يبلغ من العمر 17 عاماً و255 يوماً، لكنها لم تكن حينها مباراته الأولى.

وبات بن صغير كذلك أصغر لاعب يسجل ثنائية في الدوريات الخمس الكبرى.

وحطم الشاب المغربي رقماً مستمراً منذ عام 1958 مع لاعب لانس وقتها جان ديلوفر الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً.

من هو اللاعب الواعد إلياس بن صغير الوجه الجديد لموناكو؟

ولد في 16 شباط/فبراير عام 2005 بمدينة سان تروبي الفرنسية

يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية

بدأ مسيرته في أكاديمية كوغولينوا في سنّ الخمس سنوات

انضمّ عام 2016 إلى فريق سان رافاييل وبقي معه موسمين

عاد إلى سان تروبي بين 2018 و2020

انتقل إلى موناكو في آب/أغسطس 2022

ولدى إلياس شقيق يلعب مع فريق مرسيليا الاحتياطي الناشط في الدرجة الثالثة الفرنسية يدعى سليم، وقد سبق له اللعب في الفريق الأول مرتين في الدوري الفرنسي، وأكد إلياس أنه يحلم بمواجهة شقيقه في إحدى المباريات الرسمية.

وعلى المستوى الدولي، مثل إلياس المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 17 عاماً في مباراتين، وفئة أقل من 18 عاماً 3 مرات، لكن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسعى لضمّه إلى المنتخب الوطني لاسيما أن “أسود الأطلس” بات من بين الأفضل عالمياً.