المعهد الوطني للتدريب الصناعي يبدأ برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي في منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن بدء التقديم في برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، للجنسين من حملة الثانوية وأعلى.

يسر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالاحساء، ان يعلن عن فتح باب التقديم (للجنسين) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية و أعلى) وفق المزايا والشروط الموضحة.

•رابط التسجيل: https://t.co/ylFHOgX2vI pic.twitter.com/OtgWgBsssS — NITI (@NITI_KSA) August 4, 2022

وأشار المعهد في بيان له إلى أن مزايا البرامج هي بالإضافة للحصول على وظيفة بعد اجتياز الاختبار تشمل على تأمين طبي وشهادة معتمدة ومكافأة شهرية مجزية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

ويمكن للراغبين التقدم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ويُعدُّ المعهد الوطني للتدريب الصناعي أحد المشاريع الوطنية غير الربحية المشتركة بين شركة “أرامكو” السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تعد أكاديمية الحفر العربية السعودية، منظمة فنية وأكاديمية، تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين “أرامكو” السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC)، إضافة إلى تعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.