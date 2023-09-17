تركيا.. المعتدون على المواطن الكويتي سينالون العقاب

أكدت السفيرة التركية السابقة عائشة كويتاك، أن المسؤولين عن الاعتداء على المواطن الكويتي في تركيا سينالون العقاب اللازم أمام القضاء.
وقالت في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً: نتقدم بأطيب التمنيات لأخينا المواطن الكويتي وعائلته الذي يخضع للعلاج في المستشفى، مضيفة: “ولن نسمح لهذا الحادث المؤسف أن يلحق الضرر بإخوتنا”.
حادثة الاعتداء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صراخ أسرة كويتية بعد الاعتداء على فرد منها في طرابزون، و لحظة نقل المواطن الكويتي بواسطة الإسعاف بعد تعرضه لضربة أدت إلى ارتطام رأسه بالارض وفقدان الوعي.
وعلق حساب تركي على هذه المشاهد بأن أوضح أن ما حدث هو سوء فهم، وتمّ توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.