تركيا.. المعتدون على المواطن الكويتي سينالون العقاب

أكدت السفيرة التركية السابقة عائشة كويتاك، أن المسؤولين عن الاعتداء على المواطن الكويتي في تركيا سينالون العقاب اللازم أمام القضاء.

وقالت في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً: نتقدم بأطيب التمنيات لأخينا المواطن الكويتي وعائلته الذي يخضع للعلاج في المستشفى، مضيفة: “ولن نسمح لهذا الحادث المؤسف أن يلحق الضرر بإخوتنا”.

نتقدم بأطيب التمنيات لأخينا المواطن الكويتي وعائلته الذي يخضع للعلاج في المستشفى. ولن نسمح لهذا الحادث المؤسف أن يلحق الضرر بإخوتنا، وسوف ينال المسؤولون عن هذا الاعتداء العقاب اللازم أمام القضاء. ???? https://t.co/OqbyBYXTIl — Dr.AyşeHilal SayanKoytak ‎عائشة هلال صايان كويتاك (@ayshehilal) September 17, 2023

حادثة الاعتداء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صراخ أسرة كويتية بعد الاعتداء على فرد منها في طرابزون، و لحظة نقل المواطن الكويتي بواسطة الإسعاف بعد تعرضه لضربة أدت إلى ارتطام رأسه بالارض وفقدان الوعي.

وعلق حساب تركي على هذه المشاهد بأن أوضح أن ما حدث هو سوء فهم، وتمّ توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

سائح كويتي يتعرض لإصابة بليغه في الرأس بعد تعرضه لهجوم من قبل الأتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون .. في الفيديو بتظهر لحظة ضرب السائح وفقدانه الوعي وسط صرخات عائلته pic.twitter.com/uVM2p0M5u2 — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) September 16, 2023

فيديو/ يوثق لحظة نقل المواطن الكويتي بواسطة الاسعاف بعد تعرضه لضربة أدت إلى ارتطام رأسه بالارض وفقدان الوعي. https://t.co/mZqRzqgOMI pic.twitter.com/GCu7gw8Aj7 — المجلس (@Almajlliss) September 17, 2023