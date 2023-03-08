أكد نائب الرئيس لشركة ماكدونالدز الأمير ماجد بن فهد آل سعود تراجع أرباح قطاع المطاعم في المملكة العربية السعودية بشكل كبير.

وقال الأمير ماجد، لقناة “الإخبارية” السعودية مساء أمس الثلاثاء، إن خدمة توصيل الطلبات أعطت مجال أوسع للوصول للزبائن ولكن تكاليفها عالية.

فيديو | نائب الرئيس لشركة "ماكدونالدز" الأمير ماجد بن فهد آل سعود: تراجع أرباح قطاع المطاعم في المملكة بشكل كبير.. خدمة توصيل الطلبات أعطت مجال أوسع للوصول للزبائن ولكن تكاليفها عالية #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/kepLSfCthF — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 7, 2023

وأوضح أن أرباح المطاعم تتراجع بشكل ملحوظ لأن أسعار الشحن لا تزال مرتفعة “نحن نتكلم عن فترة ما بعد كورونا ارتفعت إلى 200 بالمئة والآن تتراوح بين 70 و100 بالمئة صحيح هناك انخفاض في أسعار الشحن ولكنها لا تزال مرتفعة عما قبل كورونا لا تزال الأسعار مرتفعة مقارنة ما قبل الكورونا”.

وأكد أن “الأرباح تكاد تكون معدومة منذ 2020 لحد اليوم”.

وأضاف أن الخسائر وهامش الربحية المنخفض تدفع ملاك المطاعم إلى إغلاقها بعد فترة وجيزة.

وقالت قناة الإخبارية في تقريرها إنه بحلول العام 2023 سترتفع أعداد المطاعم إلى نحو 3 آلاف مطعم و1032 مقهى لكل مليون مواطن سعودي.

وأضافت أن إنفاق السعوديين على قطاع المطاعم والمقاهي خلال 2023 سيكون نحو 13 مليار ريال (حوالي 3.5 مليار دولار).